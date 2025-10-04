LPF resultados: UMECIT consiguió triunfo agónico sobre el CAI y sigue firme en zona de clasificación

Panamá/En un partido que parecía terminar sin goles, el UMECIT FC encontró la fórmula de la victoria en los minutos finales.

Cuando el cronómetro marcaba el minuto 89, apareció Erick Rodríguez para convertirse en el héroe de la noche, marcando de cabeza tras una jugada de balón parado y sellando el 1-0 definitivo ante el CAI en el Estadio Agustín “Muquita” Sánchez.

El gol llegó en el momento más oportuno, cuando todo indicaba que el duelo cerraría con empate. La ejecución precisa en el servicio y el buen movimiento de Rodríguez dentro del área fueron suficientes para romper el orden defensivo del conjunto de La Chorrera. Con este tanto, UMECIT FC sumó tres puntos vitales que lo mantienen firme en la lucha dentro de la Conferencia del Este del Torneo Clausura 2025 de la LPF.

Con esta victoria, el UMECIT FC alcanza 18 puntos, colocándose en la segunda posición de su conferencia, a la espera de otros resultados que podrían consolidarlo como uno de los protagonistas del certamen. El equipo dirigido por José Ángel Rondón ha mostrado consistencia y carácter, especialmente en los tramos finales de sus partidos, donde ha sabido capitalizar las oportunidades.

Por su parte, el CAI atraviesa un momento complicado. El conjunto vikingo permanece en la cuarta posición de la Conferencia del Oeste con 7 unidades, y el revés ante UMECIT podría comprometer aún más sus aspiraciones de clasificación si no logra revertir su mala racha en las próximas fechas.

Otros resultados de la jornada 11 del Torneo Clausura 2025

La Liga Panameña de Fútbol (LPF) abrió su jornada con emociones en el COS Sports Plaza, donde Tauro FC y San Francisco FC empataron 1-1 en un duelo intenso que dejó a ambos con sensaciones encontradas.

Miguel Camargo adelantó a los “monjes” al minuto 51, pero Cristian Quintero igualó las acciones para el Tauro FC al 58’, en un encuentro de alta intensidad. Con este resultado, los taurinos llegan a 13 puntos, ubicándose en el último lugar del Este, mientras que San Francisco FC mantiene el liderato momentáneo en el Oeste con 16 unidades.

Más tarde, a las 8:15 p.m., el Deportivo Árabe Unido se mide al Club Deportivo Universitario en el COS Sports Plaza, en un partido clave para definir posiciones en ambas conferencias. El expreso azul, quinto del Este con 13 puntos, intentará frenar a los universitarios, terceros del Oeste con 14 unidades.

Domingo y lunes con duelos decisivos en la LPF

El domingo 5 de octubre, el Herrera FC recibe al Sporting San Miguelito en el Estadio Gustavo Posam desde las 4:00 p.m. Los de Azuero, sextos del Oeste con 6 puntos, intentarán aprovechar su localía ante los académicos, que marchan cuartos en el Este con 13 unidades.

A las 6:15 p.m., se vivirá un auténtico choque de líderes en el Estadio Aristocles “Toco” Castillo, con el Veraguas United, puntero del Oeste con 15 puntos, enfrentando al Plaza Amador, líder absoluto del Este con 26 unidades.

La jornada se cerrará el lunes 6 de octubre a las 8:30 p.m., también en el “Toco” Castillo, con el duelo entre Atlético Nacional y Alianza FC. Los linces, quintos del Oeste con 7 puntos, buscarán sorprender a los pericos, segundos del Este con 16 unidades.

Con partidos vibrantes, goles decisivos y duelos entre líderes, la jornada 11 del Torneo Clausura 2025 mantiene viva la emoción en cada rincón del país. La LPF demuestra una vez más por qué es el torneo más apasionante del fútbol panameño.