Panamá sobresale en ajedrez de los Juegos Codicader Nivel Premedio 2025

Panamá/La delegación panameña de ajedrez consiguió un hito sin precedentes en los Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos (Codicader) Nivel Premedio, celebrados en Costa Rica. Los jóvenes ajedrecistas de Panamá demostraron un dominio absoluto en el tablero, logrando una hazaña que confirma el ascenso de esta disciplina en el país.

La delegación conquistó un total de 40 de las 42 medallas posibles, un logro que no solo les aseguró el primer lugar general del torneo, sino que también estableció un nuevo estándar de excelencia en la región. El impresionante botín incluye:

28 Medallas de Oro (Individuales por tablero)

(Individuales por tablero) 10 Medallas de Plata (Individuales por tablero)

(Individuales por tablero) Dos Medallas de Bronce (Individuales por tablero)

Su más cercano rival fue Nicaragua con cuatro de oro, 11 de plata y ocho de bronce. También compitieron equipos de Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador y Belice.

Además de las preseas individuales, Panamá se alzó con la gloria al coronarse campeón en todos los torneos por equipos jugados: el Clásico (ritmo lento, 1 hora más 30 segundos de incremento), el Rápido (ritmo intermedio) y el Blitz (velocidad relámpago), tanto en la categoría masculina como en la femenina.

Este logro histórico es el resultado del esfuerzo y la dedicación de una talentosa selección de jóvenes, tanto niños como niñas, que se desempeñaron con maestría en cada ronda.

Delegación Masculina

Adrián Cortez Luis Oses José Fábrega Van Der Laat Juan Montufar José Rodriguez Cristhian Rodriguez

Delegación Femenina

WCM Keytleen Chavarría Fátima Landires Alessia Avendaño Hillary Serrano Fátima Méndez Danna Arévalo

Beneficios del ajedrez

La práctica del ajedrez ofrece muchos beneficios a los jóvenes, tanto a nivel cognitivo como personal.

Beneficios Cognitivos

Mejora la concentración Jugar ajedrez requiere enfocarse intensamente en el tablero, lo que entrena la atención sostenida. Desarrolla la memoria Memorizar jugadas, patrones y estrategias fortalece la memoria a corto y largo plazo. Fomenta el pensamiento lógico y crítico El ajedrez obliga a analizar situaciones, evaluar consecuencias y tomar decisiones informadas. Estimula la creatividad Aunque es un juego lógico, también permite soluciones creativas y jugadas inesperadas. Incrementa la capacidad de planificación y previsión Los jugadores aprenden a pensar a futuro y anticiparse a las acciones del oponente.

Beneficios Emocionales y Sociales

Desarrolla la paciencia y el autocontrol Enseña a esperar el momento adecuado y a no tomar decisiones impulsivas. Mejora la tolerancia a la frustración Aprender a perder y analizar los errores fomenta la resiliencia. Fomenta el respeto por las reglas y el oponente El ajedrez promueve el juego limpio y el respeto mutuo. Promueve la autoconfianza Superar desafíos en el tablero puede aumentar la autoestima. Favorece la socialización A través de torneos, clubes o clases, los jóvenes pueden hacer nuevas amistades.

Impacto Académico

Estudios han mostrado que los jóvenes que practican ajedrez pueden mejorar en materias como matemáticas y comprensión lectora, gracias a la mejora en habilidades como la resolución de problemas y el razonamiento abstracto.

Nota de prensa

