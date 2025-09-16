Panamá brilla con oro en ajedrez de los Juegos Codicader Nivel Primario 2025

Panamá/El equipo de ajedrez masculino Primario de Panamá se llevó los honores en el Torneo de los Juegos Estudiantiles del Consejo del Istmo Centroamericano de Deporte y Recreación (Codicader) en Nicaragua, donde los ajedrecistas panameños también lograron posicionarse en lo más alto del podio.

Los equipos de Guatemala, Nicaragua y Honduras, El Salvador y Costa Rica le siguieron a Panamá.

En lo individual del Torneo Masculino Primario, el panameño Iván Herrera terminó en el primer puesto de listado performance de jugadores; además ganó su tablero para otra de oro; Andrés Navarro, Felipe Genera y Jarrin Dominik también ganaron su tablero; y Emmanuel Cornejo obtuvo un tercer lugar.

Te puede interesar: Panamá tiene a su delegación lista para los Juegos Codicader Nivel Primario 2025

"Nos sentimos muy orgullosos del trabajo realizado por el ajedrez panameño. Felicidades para todos ellos, han dejado el nombre de Panamá en alto", dijo Luis Esquivel Golcher, presidente de la Federación Panameña de Ajedrez.

En el X Codicader Femenino Primario de Ajedrez, Panamá se ubicó en la tercera posición, superado por Guatemala y Nicaragua, primero y segundo lugar respectivamente. Aquí destacaron la panameña Analia Badillo que ganó su tablero; mientras Caterina Rodrigues, un segundo lugar y su compatriotas Luciana Rocha, un tercer puesto.

En el torneo Blitz Primario masculino, Panamá fue subcampeón, superado por Guatemala. Por Panamá, Andrés Navarro logró oro en su tablero; Emmanuel Roa consiguió un tercer puesto y Emmanuel Cornejo un segundo lugar, entre los más destacados.

Mientras que el Blitz Primario Femenino, Panamá acabó cuarto, llevándose el podio Guatemala, Nicaragua y Costa Rica, en ese orden. La panameña Analia Badillo quedó segunda, Caterina Rodrigues, Luciana Rocha y Valentina Quiróz finalizaron cuarta, en sus respectivos tableros.

Datos generales

Los Juegos Codicader (Consejo del Istmo Centroamericano de Deporte y Recreación) a nivel primario son una competencia deportiva escolar organizada entre países de Centroamérica, dirigida específicamente a estudiantes de educación primaria (aproximadamente de 6 a 12 años, dependiendo del país).

Objetivos

Fomentar la integración centroamericana a través del deporte escolar.

a través del deporte escolar. Promover valores como la disciplina, la amistad, el trabajo en equipo y el respeto.

como la disciplina, la amistad, el trabajo en equipo y el respeto. Incentivar la actividad física desde edades tempranas.

desde edades tempranas. Identificar y apoyar el talento deportivo infantil.

¿En qué consisten?

Los Juegos Codicader de nivel primario consisten en:

Competiciones deportivas escolares entre países como Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y a veces Belice. Se realizan en disciplinas adaptadas al nivel infantil, como: Atletismo Natación Baloncesto Fútbol Ajedrez Gimnasia Juegos tradicionales (en algunos casos) Cada país selecciona a sus representantes a través de competencias nacionales o regionales previas. Se celebran anualmente y cada edición la organiza un país anfitrión distinto. Se da especial atención a la formación integral, no solo al resultado competitivo.

Te puede interesar: Resultado LPF Alianza FC vs San Francisco FC jornada 8 Torneo Clausura 2025

Características importantes

Se enfocan más en la participación y la convivencia que en la competencia pura.

que en la competencia pura. Son parte de una política regional de desarrollo del deporte escolar .

. Pueden incluir también actividades culturales, artísticas y educativas.

Nota de prensa