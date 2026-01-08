Como parte de estas acciones, funcionarios de la Contraloría acudieron este jueves 8 de enero a la Asamblea Nacional, donde realizaron visitas a varios despachos de diputados independientes, entre ellos el de Luis Duke, del circuito 8-2.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Contraloría General de la República inició este jueves 8 de enero un proceso de examen a los informes de rendición de cuentas de los fondos de financiamiento público postelectoral correspondientes al quinquenio 2024-2029, que reciben partidos políticos y funcionarios electos por libre postulación.