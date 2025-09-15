Resultado LPF Alianza FC vs San Francisco FC jornada 8 Torneo Clausura 2025

Empate de infarto en el Estadio de Los Andes en el cierre de la jornada 8.

Panamá/La jornada 8 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol culminó con un duelo cargado de emociones en el Estadio de Los Andes, donde Alianza FC y San Francisco FC firmaron un empate 1-1 en un cierre electrizante que dejó a los aficionados al borde de sus asientos.

Cuando parecía que el compromiso se iba sin goles, el conjunto verdolaga rompió el cero al minuto 89 gracias a una definición de Ignacio Espinoza, desatando la euforia de la hinchada local. Sin embargo, el fútbol siempre guarda sorpresas, y en el último suspiro, al minuto 90+4, Alberto Ramírez apareció para rescatar un valioso empate para el cuadro chorrerano, que no bajó los brazos hasta el final.

Con este resultado, Alianza FC se coloca en el segundo puesto de la Conferencia del Este con 12 puntos, manteniendo viva la pelea por la cima. Por su parte, el San Francisco FC continúa sólido en lo más alto de la Conferencia del Oeste, sumando 15 unidades y confirmando su regularidad en esta fase del campeonato.

El empate no solo refleja la paridad entre ambos equipos, sino que también reafirma la intensidad que caracteriza al Torneo Clausura 2025, donde cada punto es clave en la lucha por la clasificación.

Dominio visitante, eficacia compartida

En las estadísticas, San Francisco FC mostró mayor dominio de balón con un 64% de posesión, frente al 36% de Alianza FC. No obstante, fueron los locales quienes generaron más intentos a portería, registrando 13 disparos contra 9 del rival, aunque ambos terminaron igualados con 4 remates al arco.

La paridad también se reflejó en las áreas: cada portero sumó 3 atajadas claves que mantuvieron con vida a sus equipos hasta el final. En el apartado disciplinario, el juego tuvo fricción, con 3 tarjetas amarillas para Alianza y 1 para San Francisco, en un duelo donde la intensidad nunca decayó.

