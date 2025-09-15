Real Madrid vs Olympique Marsella | Previa, antecedentes, alineaciones probables y pronóstico

Panamá/El defensor panameño Michael Amir Murillo vivirá uno de los momentos más importantes de su carrera profesional.

Este martes debutará en la UEFA Champions League, nada menos que en el Santiago Bernabéu, el templo donde el Real Madrid, máximo ganador del torneo, ha forjado su grandeza. Su equipo, el Olympique de Marsella, inicia el camino en la fase de grupos frente a un rival que representa historia, jerarquía y una estadística completamente desfavorable.

Otras noticias: Real Madrid vs Olympique Marsella: 'Vamos a necesitar a todos, afrontamos un periodo con muchos partidos'

Un debut soñado para Murillo

Para Murillo, este compromiso no solo significa estrenarse en la competición de clubes más prestigiosa del planeta, sino hacerlo contra el club más exitoso de Europa. El lateral panameño llega en buen momento, consolidado en el once del Marsella y motivado tras brillar en la goleada 4-0 sobre Lorient en la Ligue 1. Con este partido, escribe una página dorada para el fútbol panameño, al unirse al selecto grupo de compatriotas que han jugado en la Champions League.

El momento de los equipos

El Real Madrid, dirigido por Xabi Alonso, atraviesa una racha perfecta. Ha ganado sus primeros cuatro partidos oficiales de la temporada y viene de un trabajado 2-1 contra la Real Sociedad en LaLiga, demostrando solidez y carácter. En el Bernabéu, su fortaleza es conocida: seis victorias en sus últimos ocho partidos de Champions y un dato alentador para los espectadores neutrales, en 11 de sus últimos encuentros europeos en casa, ambos equipos lograron marcar.

En contraste, el Marsella se presenta con luces y sombras. Pese a la reciente goleada en la Ligue 1, su rendimiento fuera de casa preocupa. Solo suma una victoria en sus últimos 11 partidos como visitante en la Champions, con 10 derrotas en ese lapso. Además, su técnico, Roberto De Zerbi, todavía no conoce el triunfo en la competición, lo que añade presión al banquillo.

Otras noticias: Goles y protagonismo | Futbolistas panameños dejan su huella en ligas extranjeras

Un historial adverso

Las estadísticas pesan en la previa. Real Madrid y Marsella se han enfrentado cuatro veces en fase de grupos, con saldo perfecto para los españoles: cuatro victorias, todas con al menos dos goles anotados. Aún más contundente, el club merengue nunca ha perdido en casa contra un equipo francés en la Copa de Europa/Champions, con un récord de 11 triunfos y 4 empates.

Jugadores a seguir

El Madrid cuenta con el talento emergente de Arda Güler, autor del gol de la victoria ante la Real Sociedad y protagonista en tres anotaciones en sus últimos tres juegos. Sin embargo, los blancos no estarán completos: la lesión de Antonio Rüdiger deja un hueco sensible en la zaga.

En el Marsella, la atención se centra en Angel Gomes, quien llega con gol en sus estadísticas recientes, aunque también con cierta indisciplina tras ser amonestado en sus dos últimas apariciones. La posible baja de Amine Gouiri podría debilitar el ataque galo.

Otras noticias: Michael Amir Murillo titular en el triunfo del Olympique Marsella en Ligue 1

Un reto monumental

Para Michael Amir Murillo y el Marsella, el desafío es enorme. El Bernabéu, la historia y las estadísticas parecen jugar en contra, pero el fútbol siempre guarda espacio para las sorpresas. Una actuación sólida no solo marcaría el debut del panameño, sino que también podría abrir una nueva página en la historia europea del club francés.

La noche en Madrid promete ser intensa: un debut soñado, un rival histórico y la ilusión de escribir una gesta que rompa con todos los pronósticos.

Alineaciones probables:

Real Madrid: Courtois; Trent, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Valverde, Güler; Vinicius, Mbappé y Mastantuono.

Olympique de Marsella: Rulli; Murillo, Balerdi, Medina, Emerson; HHöjbjerg, Kondogbia; Weah - Greenwood, Angel Gomes; Aubameyang.

Pronóstico:

Todo apunta a un duelo dominado por el Real Madrid, que atraviesa un gran momento y se siente cómodo en el Bernabéu. El Marsella puede intentar sorprender con transiciones rápidas, pero la diferencia de jerarquía e historial pesa demasiado.

Marcador probable:

👉 Real Madrid 3 – 1 Olympique de Marsella

Fundamentos:

El Madrid suele marcar más de 2 goles en casa en Champions.

Marsella puede aprovechar alguna ocasión, ya que en 11 de los últimos partidos del Madrid en Champions en casa “ambos equipos marcaron”.

La falta de consistencia visitante del Marsella y la ausencia de Gouiri reducen sus chances de puntuar.

Fuente: Flashscore.