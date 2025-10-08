MLB Playoffs resultado| Yankees quedan fuera de contienda en Serie Divisional ante Azulejos

La postemporada del béisbol de las Grandes Ligas se ve a través de TVMAX y TVN Pass

Estados Unidos/Los Yankees de Nueva York dijeron adiós este miércoles a sus ilusiones de una segunda Serie Mundial consecutiva al caer por 5x2 ante los Azulejos de Toronto, mientras los Tigres de Detroit y los Cachorros de Chicago alargaron sus series divisionales.

Para frustración de su público, los Yankees cayeron eliminados ante Toronto por un global de 3-1.

En Nueva York, los 47.000 aficionados del Yankee Stadium se marcharon cabizbajos a casa en una noche fría y lluviosa tras ver cómo su equipo sumaba una temporada más, y van 16 seguidas, sin alcanzar un campeonato.

Los emblemáticos Yankees ya habían estado en el alambre en estos playoffs, saliendo airosos de tres partidos de eliminación.

En la serie de comodín levantaron una derrota inicial ante los Medias Rojas de Boston y el martes sortearon el adiós ante Toronto en un juego en el que perdían por 6x1.

Este miércoles ya no les quedaban vidas frente a los Azulejos, que volvieron a golpear temprano de la mano de su figura Vladimir Guerrero Jr., quien remolcó su novena carrera de la serie

El dominicano-canadiense pegó un sencillo que permitió que George Springer pasara por la registradora en la entrada inicial.

Los locales igualaron en el tercer inning con un jonrón de Ryan McMahon pero en el quinto Springer pegó un elevado de sacrificio para que Ernie Clement pusiera de nuevo en cabeza a Toronto.

- Error de Chisholm Jr. -

En el séptimo episodio el bahameño Jazz Chisholm Jr. cometió un fatídico error cuando se le escapó una bola en la segunda base y permitió que los Azulejos pusieran corredores en las esquinas.

El mánager Aaron Boone retiró entonces al joven abridor Cam Schlittler, que firmó otra buena actuación en la primera postemporada de su carrera.

El relevista Devin Williams heredó una situación comprometida y cedió un sencillo a Nathan Lukes que dio vía libre a Clement y el venezolano Andrés Giménez para que pusieran a Toronto a una distancia de 4x1.

Otra anotación del mexicano Alejandro Kirk en la octava entrada extendió la desesperación entre las tribunas del Yankee Stadium, con el actor Timothée Chalamet y la modelo Kylie Jenner en primera fila.

En la última entrada, con dos outs, el estelar Aaron Judge estrelló la pelota contra el muro y permitió que el dominicano Jasson Domínguez anotara en su primera aparición en estos playoffs.

Pero a continuación Jeff Hoffman, último de una batería de ocho lanzadores de Toronto, ponchó a Cody Bellinger y puso fin a una temporada sin brillo de los Yankees.

La novena del Bronx, que cayó el año pasado en la Serie Mundial ante los Dodgers, había finalizado por detrás de Toronto en la división Este, en una campaña que arrancó con la dolorosa partida de su estrella dominicana Juan Soto a sus vecinos Mets.