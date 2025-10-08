MLB Playoffs resultado| Tigres remontan y desvían la trayectoria de los Marineros

Estados Unidos/Con una remontada encabezada por el puertorriqueño Javier Báez, los Tigres de Detroit derrotaron el miércoles 9x3 a los Marineros de Seattle y forzaron un quinto y definitivo partido en esta serie divisional de Grandes Ligas.

En el Comerica Park de Detroit, los Tigres colocaron el empate 2-2 en la serie en una tarde en la que estuvieron tres carreras por detrás en la quinta entrada.

El canadiense Josh Naylor se encargó de las dos primeras anotaciones para Seattle y el mexicano-cubano Randy Arozarena de la tercera tras un sencillo de Cal Raleigh, el rey de los jonrones en la temporada regular.

Con la espada contra la pared, los locales comenzaron a reaccionar en la parte baja del quinto inning, en la que neutralizaron la desventaja con tres carreras.

Báez contribuyó con un sencillo al jardín izquierdo que permitió que Jahmai Jones igualara la pizarra.

Los Tigres aceleraron aún más con otras cuatro anotaciones en la sexta entrada, dos de ellas mediante un jonrón de Báez.

En el séptimo inning, el venezolano Gleyber Torres se sumó al bombardeo con otro cuadrangular y en el octavo Báez remolcó su cuarta carrera de la tarde.

"Nosotros creemos", declaró Riley Greene, protagonista de otro jonrón en la sexta entrada. "Nunca estamos fuera del juego sin importar qué, y siempre creemos en nosotros mismos".

Por Seattle, el venezolano Eugenio Suárez aportó un hit en sus cuatro turnos al bate y el dominicano Julio Rodríguez se fue de vacío en el mismo número de apariciones.

La eliminatoria se definirá en el último duelo del viernes 10 de octubre en la casa de los Marineros.

Momentos claves

Alta 2da

0-0 (2 Outs)

Sencillo

Dominic Canzone pega sencillo con rodado a jardinero derecho Kerry Carpenter. Josh Naylor anota.

SEA 1,DET 0

2-1 (0 Outs)

Roletazo de Doble Play

Victor Robles batea rodado batea para doble matanza, campo corto Javier Báez a segunda base Gleyber Torres a primera base Spencer Torkelson. Josh Naylor anota Eugenio Suárez a 3ra. Mitch Garver out en 2da. Victor Robles out en 1ra. 2 Outs

SEA 2,DET 0

Alta 5ta

2-2 (0 Outs)

Sencillo

Cal Raleigh pega sencillo con línea fuerte a jardinero derecho Kerry Carpenter. Randy Arozarena anota.

SEA 3,DET 0

Baja 5ta

2-1 (1 Out)

Doble

Dillon Dingler pega doble (1) con línea fuerte a jardinero izquierdo Randy Arozarena. Zach McKinstry anota.

SEA 3,DET 1

0-0 (1 Out)

Doble

Jahmai Jones pega doble (1) con línea fuerte a jardinero izquierdo Randy Arozarena. Dillon Dingler anota.

SEA 3,DET 2

2-2 (1 Out)

Sencillo

Javier Báez pega sencillo con rodado fuerte a jardinero izquierdo Randy Arozarena. Jahmai Jones anota.

SEA 3,DET 3

Baja 6ta

1-0 (0 Outs)

Jonrón

Riley Greene batea jonrón (1) con elevado entre los jardines derecho y central.

SEA 3,DET 4

2-1 (0 Outs)

Sencillo

Zach McKinstry pega sencillo con rodado a jardinero derecho Victor Robles. Spencer Torkelson anota.

SEA 3,DET 5

1-0 (2 Outs)

Jonrón

Javier Báez batea jonrón (1) con línea por el jardín izquierdo. Wenceel Pérez anota .

SEA 3,DET 7

Baja 7ma

1-0 (0 Outs)

Jonrón

Gleyber Torres batea jonrón (1) con elevado por el jardín derecho.

SEA 3,DET 8