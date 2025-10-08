MLB EN VIVO| Cerveceros vs Cachorros: Juego 3 de la Serie Divisional por TVMAX y TVN Pass

Estados Unidos/Los Cerveceros de Milwaukee y los Cachorros de Chicago reanudan las hostilidades este miércoles con el tercer partido de su serie divisional el que puedes ver a través de TVMAX y TVN Pass.

Después de imponerse como local en los dos primeros juegos, los Cerveceros tratarán de culminar la serie frente a unos Cachorros que lucharán por ganar en su patio, el Wrigley Field de Chicago, y mostrar que aún tienen para combatir frente al equipo que terminó la fase regular con el mejor récord de las Grandes Ligas.

El marcador favorece a los Cachorros por 4 carreras a 2.

Abridores

Milwaukee le da la pelota al lanzador Quinn Priester (13-3, 3.32 de efectividad) para que sea el abridor del encuentro. Aunque esta será su primera presentación en la postemporada, su presencia fue notoria en el segundo partido. Durante ese encuentro se preparó a la par de su compañero Aaron Ashby quien fue el que tomó el montículo desde el inicio de ese encuentro.

Por su parte Chicago asignó a Jameson Taillon (11-7, 3.68 de efectividad) para que se haga cargo de la apertura. Esta será su segunda presentación en la postemporada ya que participó en el tercer juego y decisivo encuentro de la Serie de Comodín frente a los Padres de San Diego que se realizó el pasado 2 de octubre en el Wrigley Field.

Alineaciones

A pesar del éxito obtenido en los dos primeros juegos del enfrentamiento, los Cerveceros presentan un ajuste en su alineación. Para este partido incorporan a Jake Bauers en la primera base en lugar de Andrew Vaughn, quien conectó un cuadrangular en el juego anterior que se realizó en el lunes 6 de octubre en el American Family Field.

En cuanto a los Cachorros, estos apostarían por un orden al bate similar al del primer juego de la serie que se llevó a cabo el pasado sábado 4.

Las alineaciones de ambos equipos son las siguientes:

Cerveceros

Christian Yelich, BD Jackson Chourio, LF Brice Turang, 2B William Contreras, C Sal Frelick, RF Caleb Durbin, 3B Jake Bauers, 1B Brandon Lockridge, CF Joey Ortiz, SS

Lanzador abridor: Quinn Priester

Cachorros

Michael Busch, 1B Nico Hoerner, 2B Kyle Tucker, BD Seiya Suzuki, RF Ian Happ, LF Carson Kelly, C Pete Crow-Armstrong, CF Dansby Swanson, SS Matt Shaw, 3B

Lanzador abridor: Jameson Taillon

Partido anterior

Los Cerveceros de Milwaukee quedaron a una victoria de avanzar a la Serie de Campeonato en la Liga Nacional al imponerse 7x3 sobre los Cachorros de Chicago en el segundo juego de la Serie Divisional.

Las siete carreras de los hoy locales en el American Family Field (Milwaukee) llegaron por medio de jonrones y con dos outs.

Fue una jornada de grandes satisfacciones para el béisbol venezolano, que vio a dos de los suyos convertirse en figuras. Jackson Chourio conectó un jonrón de tres carreras en el cuarto inning mientras que William Contreras aportó un solitario en el tercer episodio.

Seis relevistas se encargaron de asegurar la victoria para Milwaukee, incluido el jugador de primer año Jacob Misiorowski (1-0), quien se quedó con la victoria.

"Fue muy divertido, mucha adrenalina", mencionó Misiorowski. "No se trata solamente de una persona, es un trabajo en equipo, nuestra defensa también realizó un gran trabajo".

"En este equipo somos todos amigos, vivimos un ambiente estupendo en cada partido". añadió.

El cierre estuvo a cargo del dominicano Abner Uribe, quien retiró por la vía del ponche a los tres bateadores que enfrentó.

Los Cachorros buscarán extender la serie este miércoles cuando reciban la visita de los Cerveceros en Wrigley Field (Chicago).