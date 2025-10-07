MLB resultado| Cerveceros de Milwaukee ponen a Cachorros de Chicago al borde del abismo

Azulejos vs Yankees, juego 3 de la Serie Divisional de la Liga Americana, el martes 7 de octubre a las 7:00 p.m. por TVMAX y TVN Pass.

Estados Unidos/Los Cerveceros de Milwaukee quedaron a una victoria de avanzar a la Serie de Campeonato en la Liga Nacional al imponerse 7x3 sobre los Cachorros de Chicago en el segundo juego de la Serie Divisional.

Las siete carreras de los hoy locales en el American Family Field (Milwaukee) llegaron por medio de jonrones y con dos outs.

Fue una jornada de grandes satisfacciones para el béisbol venezolano, que vio a dos de los suyos convertirse en figuras. Jackson Chourio conectó un jonrón de tres carreras en el cuarto inning mientras que William Contreras aportó un solitario en el tercer episodio.

Seis relevistas se encargaron de asegurar la victoria para Milwaukee, incluido el jugador de primer año Jacob Misiorowski (1-0), quien se quedó con la victoria.

"Fue muy divertido, mucha adrenalina", mencionó Misiorowski. "No se trata solamente de una persona, es un trabajo en equipo, nuestra defensa también realizó un gran trabajo".

"En este equipo somos todos amigos, vivimos un ambiente estupendo en cada partido". añadió.

El cierre estuvo a cargo del dominicano Abner Uribe, quien retiró por la vía del ponche a los tres bateadores que enfrentó.

Los Cachorros buscarán extender la serie este miércoles cuando reciban la visita de los Cerveceros en Wrigley Field (Chicago).

Momentos claves

Alta 1ra

1-1 (1 Out)

Jonrón

Seiya Suzuki batea jonrón (2) con elevado entre los jardines izquierdo y central. Nico Hoerner anota Kyle Tucker anota .

CHC 3,MIL 0

Baja 1ra

3-2 (2 Outs)

Jonrón

Andrew Vaughn batea jonrón (1) con elevado por el jardín izquierdo. William Contreras anota Christian Yelich anota .

CHC 3,MIL 3

Baja 3ra

1-1 (2 Outs)

Jonrón

William Contreras batea jonrón (1) con elevado por el jardín izquierdo.

CHC 3,MIL 4

Baja 4ta

0-2 (2 Outs)

Jonrón

Jackson Chourio batea jonrón (1) con elevado por el jardín central. Caleb Durbin anota Joey Ortiz anota .

CHC 3,MIL 7

Alineaciones

Cachorros

Justin Turner (1B) Nico Hoerner (2B) Kyle Tucker (DH) Seiya Suzuki (RF) Ian Happ (LF) Carson Kelly (C) Pete Crow-Armstrong (CF) Dansby Swanson (SS) Matt Shaw (3B)

Lanzador abridor: Shota Imanaga

Cerveceros

Jackson Chourio (LF) Brice Turang (2B) William Contreras (C) Christian Yelich (DH) Andrew Vaughn (1B) Sal Frelick (RF) Caleb Durbin (3B) Blake Perkins (CF) Joey Ortiz (SS)

Lanzador abridor: Aaron Ashby

