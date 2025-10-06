MLB EN VIVO Dodgers vs Phillies| Serie Divisional por TVMAX

Estados Unidos/Las series divisionales en la Liga Nacional continúan este lunes con el segundo partido del duelo entre los Dodges de Los Ángeles y los Phillies de Filadelfia, desde el Citizens Bank Park y que puedes ver por TVMAX y TVN Pass.

Los Dodgers lideran la serie luego de salir airosos en el primer partido por marcador de 5 carreras a 3.

Los abridores

Blake Snell y José Luzardo serán los lanzadores abridores de los Dodgers y los Phillies para este encuentro.

Snell se presenta por segunda vez en la postermporada luego de su salida en la Serie de Comodín ante los Rojos de Cincinnati. Esta será la duodécima apertura en 14 presentaciones del otrora dos veces ganador del premio Cy Young en los playoffs. Su récord de por vida en estas instancias es de cinco victorias y tres derrotas con una efectividad de 3.23.

Por su parte, Luzardo se estrena en la presente postemporada. En el que ha sido su primer año con los Phillies, el peruano-venezolano acumuló récord de 15 victorias y siete derrotas con 3.92 como porcentaje de carreras limpias permitidas.

Alineaciones

Los Dodgers se presentan a este partido con la alineación que le ha dado éxitos en sus presentaciones más recientes. Esta cuenta con los bates sólidos de Shohei Ohtani, Mookie Betts y Teoscar Hernández. Además de Kiké Hernández quien acostumbra a dar buenos contactos en momentos claves.

En cuanto a los Phillies, El panameño Edmundo Sosa aparece séptimo en la orden al bate y se espera que aporte con su defensa en la segunda base. Kyle Schwarber, Bryce Harper y Alec Bohm son los que llevan el poder en una ofensiva que tratará de imponerse ante un conjunto inspirado como el angelino.

Las alineaciones de ambos equipos para este partido son las siguientes:

Dodgers

Shohei Ohtani, BD Mookie Betts, SS Teoscar Hernández, RF Freddie Freeman, 1B Tommy Edman, 2B Kike Hernández, LF Miguel Rojas, 3B Andy Pagés, CF Ben Rortvedt, C

Phillies

Trea Turner, SS Kyle Schwarber, BD Bryce Harper, 1B Alec Bohm, 3B J.T. Realmuto, C Nick Castellanos, RF Edmundo Sosa, 2B Brandon Marsh, CF Otto Kemp, LF

Primer partido

Los Dodgers de Los Ángeles remontaron luego de estar abajo por tres carreras y se impusieron 5x3 sobre los Phillies de Filadelfia, en el debut de Shohei Ohtani desde la lomita en los playoffs de las Grandes Ligas.

Ohtani, que cuenta con 100 partidos como lanzador en Las Mayores, hizo su estreno como abridor en postemporada.

"Previo al partido estaba un poco nervioso", dijo Ohtani en conferencia de prensa. "Una vez que estaba en la lomita me pude concentrar en el partido".

"Pude disfrutar el ambiente y el proceso de preparación, luego intenté poner mi mente en el partido", sostuvo.

El japonés de 31 años lanzó seis entradas completas en las que permitió tres carreras, logrando su primera victoria.

J.T. Realmuto y Harrison Bader le dieron la ventaja temprano a los Phillies, el puertorriqueño Enrique 'Kiké' Hernández lideró la remontada para los Dodgers que anotaron cinco carreras entre la sexta y séptima entrada para tomar ventaja en la serie.

Con el bate, Ohtani se fue sin hits y con una base por bolas en cinco turnos.

Información de AFP