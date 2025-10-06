Panamá ratifica a José Mayorga como manager para la Copa América de Béisbol 2025

Panamá/La Federación Panameña de Béisbol reveló esta tarde que el piloto José Mayorga estará a cargo de la Selección Nacional de Panamá, para la Copa América 2025 a jugarse en Panamá desde el 13 de noviembre, así lo confirmó en un comunicado el Gerente del Equipo Nacional, para el Clásico Mundial, Dámaso Espino.

Mayorga viene de ocupar el quinto lugar en el evento mundial Premier 12, el segundo torneo más destacado del planeta en materia de béisbol.

Espino que sostuvo conversaciones con el Presidente de la Fedebeis, Jaime Robinson, también informó del resto de los miembros del cuerpo técnico que han sido avalados por la Federación Panameña de Béisbol, para ocupar sus cargos.

El exgrandes ligas Julio Mosquera será el coach de la banca, tomando en cuenta su recorrido y experiencia en la pelota profesional de la MLB, Einar Díaz otro panameño con experiencia en Grandes Ligas será el coach de bateo y Wilfrido Córdoba será el coach de los lanzadores.

Gabriel Luckert será el coach de bullpen, Raúl Domínguez será el coach de la primera base, Luis Caballero será el coach en tercera base, Willy Serrano será el trainer y Pacifico De León será el utilero.

"El cuerpo técnico representa un equipo de alto nivel, conformado por entrenadores que han estado presentes en procesos recientes de nuestra selección en competencias internacionales, junto a nuevos integrantes que formarán parte del grupo de trabajo con miras al Clásico Mundial 2026", dijo el gerente del equipo nacional Dámaso Espino.

También se informó que los scouts Cirilo Cumberbatch, Carlos Levy y Rogelio Castillo, también formarán parte del staff técnico. "Además de colaborar en diferentes áreas operativas, estarán encargados de labores de scouting, sobre nuestros futuros rivales, en el Clásico Mundial como Cuba, Canadá, Puerto Rico y Colombia", dijo Espino.

Confianza

Además del quinto puesto obtenido en la pasada versión del Premier 12, Mayorga también será el director de la selección panameña en el Clásico Mundial de Béisbol de 2026. Esto se anunció el 28 de abril de este año.

"Es un tremendo reto y muy orgulloso por esta oportunidad. La meta es mantenernos clasificados y seguir avanzando en las rondas hasta llegar a lo más alto", expresó Mayorga sobre su designación para el Clásico Mundial en una entrevista concedida a TVMAX Deportes.

Desde su perspectiva, el equipo panameño tiene una combinación valiosa de velocidad, ofensiva inteligente y capacidad de respuesta. “Somos un equipo bastante rápido y completo. El pitcheo y la defensa serán claves en este torneo. Pero también confío en que los muchachos van a dar el batazo oportuno cuando más lo necesitemos."

Mayorga destacó que el primer objetivo será ganar cada partido, sin mirar más allá. “Tenemos que ir paso a paso. No podemos adelantarnos. Pero sí tenemos una visión clara: competir al más alto nivel y dejar el nombre de Panamá en lo más alto", puntualizó.

Información de Fedebeis

