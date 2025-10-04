MLB resultado | Cerveceros de Milwaukee Aplastan 9-3 a los Cachorros de Chicago en Juego 1

Panamá/Los Cerveceros de Milwaukee han encendido la chispa de la postemporada, demostrando que el descanso estratégico, lejos de enfriarles, solo avivó el fuego de sus bates.

En un huracán ofensivo, los Brewers pulverizaron a los Chicago Cubs con una aplastante victoria de 9-3 en el Juego 1 de la Serie Divisional de la Liga Nacional (NLDS) en el American Family Field.

La gran incógnita que enfrentaba el manager Pat Murphy era cómo manejar los cinco días de inactividad otorgados a los dos mejores ganadores de división de la liga. El equipo, que aseguró su tercer título divisional consecutivo y el mejor récord en el béisbol, logró convertir ese tiempo de inactividad en una ventaja contundente.

Explosión Ofensiva y Récords Rotos

Los Cerveceros salieron golpeando la pelota con la misma intensidad que mostraron durante sus rachas ganadoras de mediados de verano. El asalto fue inmediato: seis carreras en una épica primera entrada de 11 bateadores. Este ataque tan brutal convirtió la apertura del zurdo de Chicago, Matt Boyd, en la salida de postemporada más corta para un lanzador de los Cubs desde la Serie Mundial de 1945. Milwaukee no levantó el pie del acelerador, añadiendo tres carreras más en la segunda entrada, llevando el marcador a 9 carreras totales.

La ofensiva de Milwaukee fue dirigida por Jackson Chourio (LF), quien tuvo una jornada fenomenal con 3 hits y 3 carreras impulsadas (RBI) en 3 turnos al bate. El equipo de casa sumó un total de 13 hits y 8 RBI. Otros jugadores destacados fueron William Contreras y Tyler Vaughn, quienes anotaron 2 carreras cada uno, y Josh Durbin, quien impulsó 2 carreras. En contraste, los Cubs apenas lograron 6 hits y 3 carreras en total, con Nico Hoerner y Michael Busch sumando las únicas carreras impulsadas notables.

Dominio en el Montículo

La victoria fue sellada gracias al desempeño en el montículo, comenzando con el lanzador abridor Freddy Peralta (W, 1-0). Peralta lanzó 5 2/3 entradas, permitiendo 4 hits, 2 carreras (2 limpias) y ponchando a 9 bateadores. Su trabajo fue complementado por una labor de calidad de un bullpen completamente descansado, garantizando la victoria de apertura en esta serie al mejor de cinco entre estos conocidos rivales de la NL Central.

Implicaciones de la Serie

Históricamente, los equipos que ganan el Juego 1 en cualquier serie al mejor de cinco han pasado a ganar la serie 113 de 156 veces (un impresionante 72.4% de las ocasiones). Específicamente, en el formato actual 2-2-1 de la Serie Divisional, ganar el Juego 1 en casa dispara la probabilidad de avance al 74.1% (40 de 54).

Con el ímpetu de su lado, los Brewers están listos para el Juego 2 de la NLDS el lunes, buscando tomar una ventaja dominante de 2-0. Cabe destacar que la NL Central incluye también a los Cincinnati Reds, Pittsburgh Pirates y St. Louis Cardinals, mientras que otras potencias de la Liga Nacional son los Atlanta Braves y los New York Mets.

Con información de MLB.