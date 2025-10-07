MLB Playoffs resultado| Yankees muestran señales de vida ante Azulejos. José 'Chema' Caballero pega su primer hit

Doble cartelera en las Grandes Ligas, el miércoles 8 de octubre, con los terceros partidos de las series divisionales Cerveceros vs Cachorros (4:00 p.m.) y Phillies vs Dodgers (8:00 p.m.) por TVMAX y TVN Pass.

Estados Unidos/En un vibrante encuentro disputado esta tarde en el Yankee Stadium, los Yankees de Nueva York lograron una importante victoria 9 carreras por 6 ante los Azulejos de Toronto en el tercer juego de la Serie Divisional de la Liga Americana.

El partido comenzó con fuerza para los visitantes. En la parte alta del primer inning, Vladimir Guerrero Jr. conectó un cuadrangular de dos carreras por el jardín central, trayendo a Davis Schneider al plato y colocando temprano a Toronto al frente 2-0.

En el tercer episodio, los Azulejos ampliaron la ventaja con una ofensiva consistente: Daulton Varsho impulsó una carrera con un sencillo, y Ernie Clement remolcó dos más con otro imparable al izquierdo, dejando la pizarra 4-1.

Te puede interesar: MLB resultado| Marineros doman a Tigres y se acercan a la Serie de Campeonato de la Liga Americana

Los Yankees respondieron con determinación en la cuarta entrada. Con el marcador 6-3 a favor de Toronto, Aaron Judge se encargó de igualar las acciones con un descomunal jonrón de tres carreras por el jardín izquierdo, trayendo consigo a Austin Wells y Trent Grisham. Fue el primer cuadrangular de Judge en esta postemporada y encendió al público en el Bronx.

En la quinta, Jazz Chisholm Jr. puso a Nueva York al frente por primera vez con un sólido jonrón solitario al jardín derecho. Más adelante en la misma entrada, Austin Wells pegó un sencillo productor que permitió a Amed Rosario anotar, aunque fue retirado intentando avanzar a segunda.

La ventaja definitiva llegó en la sexta entrada gracias a un elevado de sacrificio de Ben Rice que impulsó la carrera de Judge, poniendo el 9-6 en la pizarra. A partir de ahí, el bullpen de los Yankees se mantuvo firme, cerrando el camino a la ofensiva canadiense.

En ese partido, el panameño José 'Chema' Caballero entró en la parte alta del séptima episodio y ocupó la tercera base. En el octavo capítulo tuvo un turno al bate y conectó un imparable, además fue quien hizo el tiro a la primera almohadilla para concretar el último 'out' del cotejo.

Esta fue la primera victoria de los Yankees en la serie que lideran los Azulejos por dos triunfos en tres encuentros realizados. El cuarto partido se llevará a cabo el miércoles 8 de octubre a las 6:08 p.m. (hora de Panamá).

Alineaciones

Azulejos

George Springer, DH Davis Schneider, LF Vladimir Guerrero Jr., 1B Alejandro Kirk, C Daulton Varsho, CF Ernie Clement, 3B Anthony Santander, RF Isiah Kiner-Falefa, 2B Andrés Giménez, SS

Lanzador abridor: Shane Bieber

Yankees

Trent Grisham, CF Aaron Judge, RF Cody Bellinger, LF Ben Rice, 1B Giancarlo Stanton, BD Jazz Chisholm Jr., 2B Ryan McMahon, 3B Anthony Volpe, SS Austin Wells, C

Lanzador abridor: Carlos Rodón

Momentos claves

Alta 1ra

2-0 (1 Out)

Jonrón

Vladimir Guerrero Jr. batea jonrón (3) con elevado por el jardín central. Davis Schneider anota .

TOR 2,NYY 0

Alta 3ra

1-1 (1 Out)

Sencillo

Daulton Varsho pega sencillo con línea a jardinero central Trent Grisham, desviada por jardinero izquierdo Cody Bellinger. Davis Schneider anota Vladimir Guerrero Jr. a 2da.

TOR 3,NYY 1

0-2 (1 Out)

Sencillo

Ernie Clement pega sencillo con rodado a jardinero izquierdo Cody Bellinger. Vladimir Guerrero Jr. anota Daulton Varsho a 3ra. Ernie Clement a 2da.

TOR 4,NYY 1

Baja 4ta

0-2 (1 Out)

Jonrón

Aaron Judge batea jonrón (1) con elevado por el jardín izquierdo. Austin Wells anota Trent Grisham anota .

TOR 6,NYY 6

Baja 5ta

1-1 (1 Out)

Jonrón

Jazz Chisholm Jr. batea jonrón (1) con elevado por el jardín derecho.

TOR 6,NYY 7

1-2 (2 Outs)

Sencillo

Austin Wells pega sencillo con rodado a jardinero derecho Anthony Santander. Amed Rosario anota . Austin Wells out en 2da con el tiro, jardinero derecho Anthony Santander a receptor Alejandro Kirk a campo corto Andrés Giménez. 3 Outs

TOR 6,NYY 8

Baja 6ta

2-0 (1 Out)

Ben Rice out con elevado de sacrificio a jardinero derecho Anthony Santander. Aaron Judge anota.

TOR 6, NYY 9