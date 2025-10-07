MLB resultado| Marineros doman a Tigres y se acercan a la Serie de Campeonato de la Liga Americana

Doble cartelera en las Grandes Ligas, el miércoles 8 de octubre, con los terceros partidos de las series divisionales Cerveceros vs Cachorros (4:00 p.m.) y Phillies vs Dodgers (8:00 p.m.) por TVMAX y TVN Pass.

Estados Unidos/Los Marineros de Seattle se impusieron este martes 8x4 sobre los Tigres de Detroit con un jonrón del venezolano Eugenio Suárez y tomaron una ventaja de 2-1 en la Serie Divisional de los Playoffs de Grandes Ligas.

Un triunfo separa a los campeones de la división Oeste de la Liga Americana de asegurar el pase a la Serie de Campeonato al conseguir triunfos consecutivos.

El poder del venezolano Eugenio Suárez se hizo presente en el cuarto episodio con un batazo al jardín central que se llevó la cerca.

Suárez, quien inició la temporada con Arizona antes de ser traspasado de regreso a Seattle, conecta su primer jonrón en postemporada desde el 11 de octubre del 2022.

"Estaba listo para algo en la zona de strike", dijo Suárez. "Cuando miré la recta recordé que es algo en lo que vengo trabajando y tuve un buen contacto".

El lanzador Logan Gilbert fue el encargado de mantener bajo control a unos aficionados de los Tigres que colmaron el Comerica Park (Detroit) con seis innings completos en los que permitió una carrera.

"Gilbert tuvo un excelente partido", comentó Suárez. "Hizo un gran trabajo y eso es lo que estábamos necesitando".

"Son las pequeñas cosas las que marcan la diferencia, esa es la forma en la que podemos ganar partidos".

El histórico Miguel Cabrera fue el encargado de hacer el primer lanzamiento en un partido que sufrió un retraso de tres horas por condiciones climatológicas adversas en Detroit.

Los Tigres deberán ganar los dos últimos partidos de la serie para avanzar a la Serie de Campeonato, iniciando este miércoles en condición de local.

Momentos claves

Alta 3ra

1-2 (0 Outs)

Sencillo

Tigres reto (tocar al corredor) negado, se mantiene la decisión: J.P. Crawford pega sencillo con línea a jardinero izquierdo Riley Greene. Victor Robles anota J.P. Crawford a 2da. Error en tiro de jardinero izquierdo Riley Greene.

SEA 1,DET 0

0-1 (0 Outs)

Sencillo

Randy Arozarena pega sencillo con rodado a jardinero central Parker Meadows. J.P. Crawford anota.

SEA 2,DET 0

Alta 4ta

0-1 (0 Outs)

Jonrón

Eugenio Suárez batea jonrón (1) con elevado entre los jardines izquierdo y central.

SEA 3,DET 0

Alta 6ta

0-1 (2 Outs)

Jonrón

J.P. Crawford batea jonrón (1) con elevado por el jardín derecho.

SEA 5,DET 1

Alta 9na

1-1 (0 Outs)

Jonrón

Cal Raleigh batea jonrón (1) con elevado entre los jardines izquierdo y central. Randy Arozarena anota .

SEA 8,DET 1