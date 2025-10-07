MLB noticias| Wander Franco: corte fija fecha para verificar sentencia a pelotero dominicano

Doble cartelera en las Grandes Ligas, el miércoles 8 de octubre, con los terceros partidos de las series divisionales Cerveceros vs Cachorros (4:00 p.m.) y Phillies vs Dodgers (8:00 p.m.) por TVMAX y TVN Pass.

República Dominicana/Una corte dominicana fijó para el 14 de octubre la audiencia de apelación del beisbolista Wander Franco, condenado a dos años de prisión suspendida por el abuso sexual de una adolescente, informó este martes el Poder Judicial.

El beisbolista, de 24 años y campo corto de los Tampa Bay Rays de las Grandes Ligas de Norteamérica, solicitó la apelación total de la sentencia después de que la corte que llevó su caso dictara la condena en junio.

La fiscalía hizo lo propio, aunque exigiendo que se revise la suspensión de la pena.

"Se le convoca a la audiencia pública que será celebrada el (...) día 14 de octubre del 2025", dice una notificación en la web del poder judicial dirigida a Franco y a la madre de la adolescente, Martha Vanesa Chavalier, condenada también por explotación sexual.

La audiencia se celebrará en un tribunal de Puerto Plata, en la costa norte de República Dominicana.

Franco fue acusado en julio de 2024 de sostener relaciones con una joven que tenía 14 años.

La corte que llevó el caso determinó la suspensión de la condena al considerar "la juventud del imputado, su condición de infractor primario, el daño que ya él ha sufrido en su incipiente carrera", según dijo la magistrada Jakayra Veras en ese momento.

El deportista recibió igualmente una multa equivalente a 10 salarios mínimos, unos 1.700 dólares.

La condena contra la madre no fue suspendida y se le impuso igualmente una multa equivalente a 5.000 dólares.

El beisbolista fue hospitalizado en un centro médico privado en Santo Domingo en septiembre tras padecer una crisis de salud mental.

Su último juego en las Mayores fue el 12 de agosto de 2023.

Trayectoria

Wander Franco es un pelotero nacido en República Dominicana, que juega en la posición de campo corto, y pertenece a la organización de los Rays de Tampa Bay.

Formación y Ligas Menores

En 2017 , siendo uno de los principales prospectos internacionales, firmó con los Rays por $3,85 millones .

, siendo uno de los principales prospectos internacionales, firmó con los Rays por . Debutó en 2018 con los Princeton Rays , donde fue nombrado Jugador del Año de la Liga Appalachian , tras batear .374/.445/.636 con 11 jonrones y 57 impulsadas .

con los , donde fue nombrado , tras batear .374/.445/.636 con 11 jonrones y 57 impulsadas . En 2019, inició en Bowling Green, fue promovido a Charlotte, participó en el Futures Game, y cerró la temporada con .327/.398/.487, 9 HR y 53 RBI.

Grandes Ligas

Debutó en MLB el 22 de junio de 2021 ante los Red Sox, conectando un jonrón de tres carreras en su primer juego.

el ante los Red Sox, conectando un jonrón de tres carreras en su primer juego. A los 20 años, firmó una extensión de 11 años por $182 millones , convirtiéndose en el jugador más joven en firmar un contrato superior a $100 millones.

, convirtiéndose en el jugador más joven en firmar un contrato superior a $100 millones. Durante su temporada de debut, bateó de forma excepcional: alcanzó base en 43 juegos consecutivos .

. Fue seleccionado para el Juego de Estrellas 2023 .

. En total, jugó 265 partidos con un promedio de bateo de .282, 30 jonrones, 130 RBI y 164 carreras anotadas.

Carrera Internacional