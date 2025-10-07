NBA| LeBron James sorprendió a muchos con "la decisión de todas las decisiones"
El famoso baloncestista causó revuelo en el internet cuando reveló que haría un anuncio. El resultado tomó desprevenidos a varios cibernautas y fanáticos en general.
Estados Unidos/Se anunció como "la decisión de todas las decisiones", lo que alimentó las especulaciones sobre un posible anuncio trascendental que mantuvo en vilo al mundo del baloncesto y disparó los precios de las entradas de Los Ángeles Lakers.
Pero el enigmático video de LeBron James publicado el lunes, que causó revuelo en Internet, resultó ser, al fin y al cabo, una estrategia de marketing.
La llamada "Segunda Decisión", promocionada en un video de 10 segundos publicado en las redes sociales de la estrella de la NBA, era en realidad una estrategia de relaciones públicas para anunciar la colaboración de James con una marca líder de coñac que saldrá a la venta en octubre.
El teaser del lunes era una clara referencia a la famosa "Decisión" coreografiada por James en 2010, cuando avivó la expectación sobre su futuro antes de anunciar que dejaba los Cleveland Cavaliers para fichar por los Miami Heat como agente libre.
En medio de las especulaciones de que el anuncio de este martes podría ser para confirmar su retirada al final de la temporada, los precios de las entradas para el último partido en casa de los Lakers de la campaña 2025-2026 se dispararon.
El mercado online Tickpick afirmó que la entrada más barata para el partido de los Lakers contra los Utah Jazz el 12 de abril del próximo año pasó de 85 a 445 dólares en las horas posteriores a la publicación del video.
Los precios en otras páginas web del mercado secundario también se incrementaron, con los valores más baratos en SeatGeek alcanzando los 821 dólares y los 955 dólares en Ticketmaster.
James, de 40 años, se encamina hacia su vigésimo tercera temporada en la NBA y la semana pasada declaró que espera que su retirada llegue "más pronto que tarde".
Antecedentes
LeBron James ha hecho varios anuncios públicos importantes o declaraciones que han tenido bastante repercusión. Algunos de ellos son:
- "The Decision" (2010): Probablemente el más famoso: LeBron hizo un especial de televisión llamado The Decision, donde anunció que dejaría los Cleveland Cavaliers para unirse al Miami Heat.
- Primera declaración como jugador de los Lakers (2018): Cuando firmó con los Lakers, LeBron hizo públicamente sus primeros comentarios explicando lo que significaba para él jugar con un equipo con tanta historia, la idea de regresar a un lugar emblemático del baloncesto, etc.
- More Than a Vote: Este es un movimiento que LeBron cofundó para combatir la supresión del voto (voter suppression) en Estados Unidos. Fue un anuncio político/social, para incentivar el voto y concienciar sobre problemas democráticos.
- Declaraciones sobre temas sociales: Por ejemplo, después del fallecimiento de Kobe Bryant, tuvo unas declaraciones públicas cargadas de emoción y reflexión.
- Reciente anuncio (octubre 2025) que generó expectación: Hace poco LeBron generó revuelo con un adelanto ("teaser") de algo que llamó "the decision of all decisions" ("la decisión de todas las decisiones), lo que hizo pensar a muchos que anunciaría su retiro o algo muy grande. Al final resultó que era un anuncio publicitario para una marca de cognac (Hennessy V.S.O.P).