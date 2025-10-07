Los partidos de Panamá ante El Salvador y Surinam, los días viernes 10 y martes 14 de octubre desde las 8pm EN VIVO por TVN, TVMAX, TVN Radio, TVN Pass y YouTube de TVMAX.

Panamá/Thomas Christiansen ha tenido una trayectoria singular como director técnico de la Selección de Panamá. Se le ha reconocido por imprimir un estilo de juego al combinado canalero y por las buenas participaciones en la Copa Oro, Liga de Naciones de la Concacaf y en la Copa América 2024. No obstante su mayor reto está pendiente; superar las eliminatorias y clasificar al país a un Mundial por segunda vez en la historia.

El juego del 10 de octubre ante El Salvador será, quizás, uno de los partidos más importantes de la era que lidera Christiansen. Del resultado depende si Panamá mantiene vivas sus esperanzas de clasificar al Mundial 2026.

Christiansen llega al juego ante los salvadoreños con el récord de más partidos dirigidos con la selección panameña con 77, una cifra que acumuló desde el inicio de su gestión en el año 2020 hasta este año 2025. Esa cantidad se desglosa en 25 en eliminatorias mundialistas, 18 amistosos, 18 de la Liga de Naciones de la Concacaf, 12 en la Copa de Oro y 4 en la Copa América 2024.

Durante su gestión, el hispano-danés tiene un porcentaje de victorias del 49.29%.

Tras no haber podido clasificar al equipo panameño al Mundial Catar 2022, el llegar a la cita orbital del próximo año es la asignación que le queda por cumplir al timonel. En la presente ronda final de las eliminatorias, Panamá acumula dos puntos al empatar en septiembre pasado ante Surinam (0-0) y Guatemala (1-1). La situación es difícil, por tal motivo Christiansen y sus dirigidos tratarán de enderezar el rumbo para ponerse en la pelea por un cupo para el certamen que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá.