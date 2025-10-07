Mundial Sub-20 Chile 2025 resultados| Así quedó la primera fecha de los octavos de final

Vive las emociones del partido Estados Unidos vs Italia, el jueves 9 de octubre a las 2:30 p.m. por TVMAX y TVN Pass

Chile/México goleó este martes con un contundente 4-1 al anfitrión Chile en su Mundial Sub-20, y se clasificó a los cuartos de final del certamen juvenil, donde se encontrará con Argentina o Nigeria.

Los aztecas se adelantaron gracias a un fuerte disparo del delantero Tahiel Jiménez en el minuto 26, tras una asistencia de la joya adolescente Gilberto Mora, un volante ofensivo de apenas 16 años.

Chile se apoderó del balón y de las ocasiones tras el descanso, pero un bombazo del mediocampista Iker Fimbres desde fuera del área silenció al estadio Elías Figueroa de Valparaíso (100 km de Santiago), en el 67.

México empezó la goleada luego de que el extremo Hugo Camberos cazara un pase dentro del área y definiera sin oposición en el 80.

La humillación se alargó más tras un nuevo disparo de Camberos en el 86', ante un Chile ya muy golpeado anímicamente.

"Me parece un partido completo de la selección mexicana, con manejo de momentos y de tensión", destacó el entrenador mexicano Eduardo Arce a TUDN tras la victoria.

La Rojita anotó el gol del honor gracias a su capitán Juan Rossel en el 88'.

Los locales cierran un decepcionante Mundial Sub-20, en el que solo ganaron en la inauguración del torneo, y clasificaron a octavos solo por tener menos amarillas que Egipto.

"Teníamos mucha más esperanza de hacer un mejor Mundial", dijo a DirecTv Sports el técnico chileno Nicolás Córdova, quien reconoció la superioridad mexicana.

"Nos rompe el corazón llegar hasta aquí (...) trabajamos mucho, la gente no ve los sacrificios, los esfuerzos que nosotros hacemos. Creo que dimos todo hasta el final", agregó emocionado el defensor chileno Felipe Faúndez.

México, subcampeón de la edición 1977, se enfrentará con Argentina o Nigeria, que buscarán la clasificación el miércoles en el Estadio Nacional de Santiago a las 16H30 (19H30 GMT).

Te puede interesar: MLB Playoffs resultado| Yankees muestran señales de vida con remontada ante Azulejos en la Serie Divisional

España se impone

España venció el martes 1-0 a Ucrania y se metió entre los ocho mejores del Mundial Sub-20 que se juega en Chile, a la espera de rival entre Colombia y Sudáfrica.

La Rojita estará en cuartos de final gracias al solitario gol de Pablo García al minuto 24, en un partido disputado en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso, a unos 100 km de Santiago.

"Es el trabajo del equipo, llevábamos tiempo diciéndolo, que daba sus frutos tanto trabajo y tanto esfuerzo (...) Contento que el golito haya servido para ayudar a esta clasificación", celebró García, extremo del Real Betis, en la transmisión de televisión.

Tras doce años de ausencia en el torneo juvenil, España se consolida como candidata para llevarse el trofeo que conquistó en 1999 y que se le escapó en las finales de 1985 y 2003.

Atrás queda ya su complicada primera fase, en la que clasificó como mejor tercero tras eliminar a Brasil en la última fecha del Grupo C, el de la muerte, integrado también por Marruecos y México.

El rival de España saldrá del duelo entre Colombia y Sudáfrica, que se enfrentarán el miércoles a las 16H30 locales (19H30 GMT) en el Estadio Fiscal en Talca, a unos 250 km al sur de la capital.

Te puede interesar: Conor McGregor| Excampeón de UFC recibe suspensión de 18 meses