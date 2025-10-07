MLB EN VIVO| Azulejos vs Yankees: juego 3 de la Serie Divisional por TVMAX y TVN Pass

Estados Unidos/Un partido clave es el que protagonizan hoy los Azulejos de Toronto y los Yankees de Nueva York que disputan el tercer encuentro de su Serie Divisional el que puedes ver a través de TVMAX y TVN Pass.

Después de dos triunfos como locales en el Rogers Centre de Toronto, los Azulejos tratarán de finiquitar la serie en el Yankee Stadium y avanzar al enfrentamiento por el banderín de la Liga Americana. Para ello tendrá que superar a unos Yankees que apelarán al aliento de sus fanáticos para renovar fuerzas, acortar la desventaja y llevar este duelo particular a, por lo menos, un juego más.

El marcador favorece a los Yankees por 9 carreras a 6.

Abridores

Shane Bieber (4-2, 3.57 de efectividad) es el lanzador abridor del equipo de Toronto. En este partido hará su primera presentación en esta postemporada.

Lanzar en el Yankee Stadium no es nuevo para él. Bieber tuvo una salida en la Serie de Campeonato de la Liga Americana 2022 cuando vestía el uniforme de los Guardianes de Cleveland.

Por su parte, Nueva York asignó a Carlos Rodón (18-9, 2.61 de efectividad) para la apertura. Esta será su segunda presentación en la postemporada, el pasado 1 de octubre fue el abridor del segundo encuentro de la serie de comodín ante los Medias Rojas de Boston. En esa ocasión, los neoyorquinos salieron airosos por 4 carreras a 3.

Alineaciones

Mientras los Yankees mantienen la alineación del partido anterior, los Azulejos reportaron que el jardinero Anthony Santander fue colocado nuevamente en el séptimo puesto del orden al bate. El venezolano fue el octavo bateador de Toronto el primer juego de la serie, disputado el sábado 4, pero no jugó en el segundo encuentro.

Las alineaciones de ambos equipos para este partido son las siguientes:

Azulejos

George Springer, DH Davis Schneider, LF Vladimir Guerrero Jr., 1B Alejandro Kirk, C Daulton Varsho, CF Ernie Clement, 3B Anthony Santander, RF Isiah Kiner-Falefa, 2B Andrés Giménez, SS

Yankees

Trent Grisham, CF Aaron Judge, RF Cody Bellinger, LF Ben Rice, 1B Giancarlo Stanton, BD Jazz Chisholm Jr., 2B Ryan McMahon, 3B Anthony Volpe, SS Austin Wells, C

Partido anterior

Los Azulejos de Toronto extendieron este domingo la ventaja a 2-0 en la Serie Divisional de Grandes Ligas al imponerse 13x7 sobre los Yankees de Nueva York, con una soberbia actuación del dominicano Vladimir Guerrero Jr., quien conectó un Grand Slam.

Después de la victoria 10x1 en el primer juego de la serie, los canadienses quedaron a un triunfo de avanzar a la Serie de Campeonato.

Guerrero Jr., de 26 años, lideró el ataque de los Azulejos con un Grand Slam en la parte baja de la cuarta entrada, un hecho que sucede por primera vez en postemporada en la historia de la franquicia.

"Me siento muy bien, les doy gracias a Dios y a los aficionados por esta energía", dijo el dominicano. "Hemos demostrado que estamos listos para esto, me siento orgulloso por el trabajo de todos mis compañeros".

Una colorida celebración del primera base terminó con una ovación de los 44.764 aficionados que se dieron cita en el Rogers Centre de Toronto.

En sus dos primeros partidos en la postemporada 2025, Guerrero Jr. cuenta con dos jonrones, seis carreras impulsadas y batea para un promedio de .667.

Poco pudieron hacer los Yankees ante un Toronto que se mostró arrollador y que luego de cinco entradas ya tenía una ventaja de 12x0.

Toronto terminó el partido con 15 imparables, de los cuales cinco fueron cuadrangulares, incluidos dos de Daulton Varsho.

El complemento perfecto fue el lanzador Trey Yesavage, quien brilló desde la lomita con 5.1 entradas en las que no permitió carreras y retiró a 11 por la vía del ponche.

"Lo que vimos de Trey fue algo único", comentó el mánager, John Schneider. "Me abuchearon cuando fui a sacarlo del partido pero realmente quería que se llevara el reconocimiento".

Por los Yankees, Aaron Judge conectó dos imparables e impulsó una carrera, mientras que Cody Bellinger disparó su primer cuadrangular de la postemporada.

La serie continuará el martes cuando los Yankees reciban la visita de los Azulejos en el Yankee Stadium con la obligación de ganar, pues una victoria de Toronto dejaría en el camino a los Bombarderos de Bronx.

Información de AFP