Clásico Mundial de Béisbol 2026| Panamá: Se revela el róster de la selección nacional para el torneo

El Clásico Mundial de Béisbol 2026 se jugará del 5 al 17 de marzo y lo podrás ver a través de TVMAX

Gorra e implementos de Panamá para el Clásico Mundial de Béisbol 2023
Gorra e implementos de Panamá / FEDEBEIS

Panamá/Panamá tiene a su nómina definida para el Clásico Mundial de Béisbol 2026, la que se dio a conocer este jueves por Major League Baseball mediante un programa especial emitido en su plataforma MLB Network.

El róster de la selección panameña para este evento es el siguiente:

Lanzadores

  • Darío Agrazal
  • Paolo Espino
  • Miguel Gómez
  • Ariel Jurado
  • Abdiel Mendoza
  • Logan Allen
  • Miguel Cienfuegos
  • Kenny Hernández
  • Jaime Barría
  • Jorge García
  • Javy Guerra
  • Humberto Mejía
  • Erian Rodríguez
  • Alberto Baldonado
  • Jame González
  • Andy Otero

Receptores

  • Miguel Amaya
  • Leonardo Bernal
  • Iván Herrera

Cuadro interior

  • Jonathan Araúz
  • José Caballero
  • Johan Camargo
  • Leonardo Jiménez
  • Edmundo Sosa
  • Rubén Tejada

Jardineros

  • Enrique Bradfield Jr.
  • Allen Córdoba
  • José Ramos
  • Jhonny Santos

Utility

  • Christian Bethancourt

Cuerpo técnico

  • Manager: José Mayorga
  • Asistente: Luis Caballero
  • Coach de la banca: Julio Mosquera
  • Coach de bateo: Einar Díaz
  • Coach de bateo: Carlos Lee
  • Coach de pitcheo: Julio Rangel
  • Coach de primera base: Raúl Domínguez
  • Coach de tercera base: Lino Díaz
  • Catcher de bullpen: Gilberto Méndez

El combinado panameño está ubicado en el Grupo A del certamen junto a Cuba, Colombia, Canadá y Puerto Rico. La sede del grupo será el estadio Hiram Bithorn de la ciudad puertorriqueña de San Juan.

El equipo, dirigido por el manager José Mayorga, jugará los siguientes partidos:

  • 6 de marzo de 2026: vs Cuba
  • 7 de marzo de 2026: vs Puerto Rico
  • 8 de marzo de 2026: vs Canadá
  • 9 de marzo de 2026: vs Colombia

Sistema de competencia

El Clásico Mundial de Béisbol 2026 se desarrollará de la siguiente manera:

Primera ronda: Fase de grupos

  • 4 grupos (A, B, C y D)
  • 5 equipos por grupo
  • Sistema todos contra todos
  • Cada equipo juega 4 partidos

Clasificación

  • Los 2 mejores equipos de cada grupo avanzan
  • Total de clasificados: 8

Los criterios de desempate incluyen:

  1. Enfrentamiento directo
  2. Carreras permitidas/promedio defensivo
  3. Carreras anotadas
  4. Ranking WBSC (si fuera necesario)

Cuartos de final

  • Eliminación directa
  • Cruces habituales:
  • 1.º Grupo A vs 2.º Grupo B
  • 1.º Grupo B vs 2.º Grupo A
  • 1.º Grupo C vs 2.º Grupo D
  • 1.º Grupo D vs 2.º Grupo C

Semifinales

  • Los 4 ganadores de cuartos
  • Partido único (ganar o irse a casa)

Final

  • Un solo partido
  • El ganador se corona campeón del Clásico Mundial de Béisbol 2026

