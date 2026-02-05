Clásico Mundial de Béisbol 2026| Panamá: Se revela el róster de la selección nacional para el torneo

El Clásico Mundial de Béisbol 2026 se jugará del 5 al 17 de marzo y lo podrás ver a través de TVMAX

Panamá/Panamá tiene a su nómina definida para el Clásico Mundial de Béisbol 2026, la que se dio a conocer este jueves por Major League Baseball mediante un programa especial emitido en su plataforma MLB Network.

El róster de la selección panameña para este evento es el siguiente:

Lanzadores

Darío Agrazal

Paolo Espino

Miguel Gómez

Ariel Jurado

Abdiel Mendoza

Logan Allen

Miguel Cienfuegos

Kenny Hernández

Jaime Barría

Jorge García

Javy Guerra

Humberto Mejía

Erian Rodríguez

Alberto Baldonado

Jame González

Andy Otero

Receptores

Miguel Amaya

Leonardo Bernal

Iván Herrera

Cuadro interior

Jonathan Araúz

José Caballero

Johan Camargo

Leonardo Jiménez

Edmundo Sosa

Rubén Tejada

Jardineros

Enrique Bradfield Jr.

Allen Córdoba

José Ramos

Jhonny Santos

Utility

Christian Bethancourt

Cuerpo técnico

Manager: José Mayorga

José Mayorga Asistente: Luis Caballero

Luis Caballero Coach de la banca: Julio Mosquera

Julio Mosquera Coach de bateo: Einar Díaz

Einar Díaz Coach de bateo: Carlos Lee

Carlos Lee Coach de pitcheo: Julio Rangel

Julio Rangel Coach de primera base: Raúl Domínguez

Raúl Domínguez Coach de tercera base: Lino Díaz

Lino Díaz Catcher de bullpen: Gilberto Méndez

El combinado panameño está ubicado en el Grupo A del certamen junto a Cuba, Colombia, Canadá y Puerto Rico. La sede del grupo será el estadio Hiram Bithorn de la ciudad puertorriqueña de San Juan.

El equipo, dirigido por el manager José Mayorga, jugará los siguientes partidos:

6 de marzo de 2026: vs Cuba

7 de marzo de 2026: vs Puerto Rico

8 de marzo de 2026: vs Canadá

9 de marzo de 2026: vs Colombia

Sistema de competencia

El Clásico Mundial de Béisbol 2026 se desarrollará de la siguiente manera:

Primera ronda: Fase de grupos

4 grupos (A, B, C y D)

(A, B, C y D) 5 equipos por grupo

Sistema todos contra todos

Cada equipo juega 4 partidos

Clasificación

Los 2 mejores equipos de cada grupo avanzan

avanzan Total de clasificados: 8

Los criterios de desempate incluyen:

Enfrentamiento directo Carreras permitidas/promedio defensivo Carreras anotadas Ranking WBSC (si fuera necesario)

Cuartos de final

Eliminación directa

Cruces habituales:

1.º Grupo A vs 2.º Grupo B

1.º Grupo B vs 2.º Grupo A

1.º Grupo C vs 2.º Grupo D

1.º Grupo D vs 2.º Grupo C

Semifinales

Los 4 ganadores de cuartos

Partido único (ganar o irse a casa)

Final