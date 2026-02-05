Clásico Mundial de Béisbol 2026| Panamá: Se revela el róster de la selección nacional para el torneo
El Clásico Mundial de Béisbol 2026 se jugará del 5 al 17 de marzo y lo podrás ver a través de TVMAX
Panamá/Panamá tiene a su nómina definida para el Clásico Mundial de Béisbol 2026, la que se dio a conocer este jueves por Major League Baseball mediante un programa especial emitido en su plataforma MLB Network.
El róster de la selección panameña para este evento es el siguiente:
Lanzadores
- Darío Agrazal
- Paolo Espino
- Miguel Gómez
- Ariel Jurado
- Abdiel Mendoza
- Logan Allen
- Miguel Cienfuegos
- Kenny Hernández
- Jaime Barría
- Jorge García
- Javy Guerra
- Humberto Mejía
- Erian Rodríguez
- Alberto Baldonado
- Jame González
- Andy Otero
Receptores
- Miguel Amaya
- Leonardo Bernal
- Iván Herrera
Cuadro interior
- Jonathan Araúz
- José Caballero
- Johan Camargo
- Leonardo Jiménez
- Edmundo Sosa
- Rubén Tejada
Jardineros
- Enrique Bradfield Jr.
- Allen Córdoba
- José Ramos
- Jhonny Santos
Utility
- Christian Bethancourt
Cuerpo técnico
- Manager: José Mayorga
- Asistente: Luis Caballero
- Coach de la banca: Julio Mosquera
- Coach de bateo: Einar Díaz
- Coach de bateo: Carlos Lee
- Coach de pitcheo: Julio Rangel
- Coach de primera base: Raúl Domínguez
- Coach de tercera base: Lino Díaz
- Catcher de bullpen: Gilberto Méndez
El combinado panameño está ubicado en el Grupo A del certamen junto a Cuba, Colombia, Canadá y Puerto Rico. La sede del grupo será el estadio Hiram Bithorn de la ciudad puertorriqueña de San Juan.
El equipo, dirigido por el manager José Mayorga, jugará los siguientes partidos:
- 6 de marzo de 2026: vs Cuba
- 7 de marzo de 2026: vs Puerto Rico
- 8 de marzo de 2026: vs Canadá
- 9 de marzo de 2026: vs Colombia
Sistema de competencia
El Clásico Mundial de Béisbol 2026 se desarrollará de la siguiente manera:
Primera ronda: Fase de grupos
- 4 grupos (A, B, C y D)
- 5 equipos por grupo
- Sistema todos contra todos
- Cada equipo juega 4 partidos
Clasificación
- Los 2 mejores equipos de cada grupo avanzan
- Total de clasificados: 8
Los criterios de desempate incluyen:
- Enfrentamiento directo
- Carreras permitidas/promedio defensivo
- Carreras anotadas
- Ranking WBSC (si fuera necesario)
Cuartos de final
- Eliminación directa
- Cruces habituales:
- 1.º Grupo A vs 2.º Grupo B
- 1.º Grupo B vs 2.º Grupo A
- 1.º Grupo C vs 2.º Grupo D
- 1.º Grupo D vs 2.º Grupo C
Semifinales
- Los 4 ganadores de cuartos
- Partido único (ganar o irse a casa)
Final
- Un solo partido
- El ganador se corona campeón del Clásico Mundial de Béisbol 2026