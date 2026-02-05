Premier League | Liverpool vs Manchester City 2026: Horario, previa y cómo afecta al liderato del Arsenal
Londres, Reino Unido/El Arsenal, intocable en Europa y en Inglaterra, recibe el sábado a un Sunderland capaz de amargar la fiesta a cualquiera esta temporada, en una 25ª jornada de la Premier League en la que el Liverpool-Manchester City es el plato fuerte.
Los Gunners tendrán que estar en alerta ante los Black Cats, dirigidos por Régis Le Bris, en plena pugna por un puesto europeo.
Pero el Arsenal (1º, 53 pts) saltará al Emirates Stadium con una motivación extra: la de distanciar a su primer perseguidor, el Manchester City (2º, 47), a nueve puntos, al menos de forma provisional, en caso de victoria.
Los Citizens no juegan hasta el domingo y lo hacen en Anfield frente a el vigente campeón, un Liverpool revitalizado tras una última semana con diez goles a favor, contra el Qarabag (6-0) y el Newcastle (4-1).
Tercero en la carrera por el título, el Aston Villa (46 pts) tampoco tendrá un partido fácil el sábado en Bournemouth, donde el joven delantero francés Junior Kroupi está maravillando en este inicio de 2026. Será un duelo entre dos técnicos vascos, Unai Emery y Andoni Iralola.
Antes del saque inicial, los Villanos habrán echado un vistazo al resultado del Manchester United (4º, 41 pts) contra el Tottenham (14º).
Los Red Devils han aparecido en su retrovisor tras las tres victorias iniciales del entrenador Michael Carrick en la Premier League.
En la parte baja de la tabla, un duelo entre equipos en zona de descenso valdrá su peso en oro entre el Burnley (19º, 15 pts) y el West Ham (18º, 20 pts), el sábado.
Los dos equipos que los preceden en la clasificación, el Leeds y el Nottingham (26 pts cada uno), abren la jornada el viernes.
Programa de la Jornada 25 de la Premier League (Horario de Panamá)
📅 VIERNES, 6 de febrero
- 3:00 p. m. - Leeds vs Nottingham
📅 SÁBADO, 7 de febrero
- 7:30 a. m. - Manchester United vs Tottenham
- 10:00 a. m. - Arsenal vs Sunderland
- 10:00 a. m. - Burnley vs West Ham
- 10:00 a. m. - Wolverhampton vs Chelsea
- 10:00 a. m. - Fulham vs Everton
- 10:00 a. m. - AFC Bournemouth vs Aston Villa
- 12:30 p. m. - Newcastle vs Brentford
📅 DOMINGO, 8 de febrero
- 9:00 a. m. - Brighton vs Crystal Palace
- 11:30 a. m. - Liverpool vs Manchester City ⚽