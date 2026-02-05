Copa del Rey resultado| Real Betis vs Atlético Madrid: 'Colchoneros' sellan con goleada su boleto a semifinales

El torneo dedicado a su Majestad de España está en instancias decisivas

España/El Atlético de Madrid mostró su mejor cara este jueves para golear al Real Betis en Sevilla (5-0) y meterse en semifinales de la Copa del Rey, junto al FC Barcelona, Athletic Club y Real Sociedad.

Después de sus recientes tropiezos en Champions ante Bodo/Glimt (2-1) y en Liga ante el Levante (0-0), los hombres de Diego Simeone salieron desde el inicio con una marcha más que su rival verdiblanco y al descanso ya tenían la eliminatoria vista para sentencia tras los goles del defensor eslovaco David Hancko (12'), del argentino Giuliano Simeone (30') y del flamante fichaje Ademola Lookman (37').

El atacante nigeriano, ex del Atalanta de Italia, supuso desde el costado izquierdo del ataque rojiblanco un continuo quebradero de cabeza para la zaga del equipo del chileno Manuel Pellegrini.

Ya en la segunda parte, y a pase de Lookman, el francés Antoine Griezmann subió el cuarto al marcador (62') de un estadio de La Cartuja estupefacto ante la superioridad del Atlético y cuyas gradas fueron despoblándose a medida que caían los goles visitantes.

El quinto y último fue del argentino Thiago Almada, que había ingresado desde el banco pocos minutos antes (83').

También debutó en el segundo tiempo el mexicano Obed Vargas, fichaje del Atlético en el último día del "mercato" de enero.

El conjunto "colchonero" no conquista la Copa del Rey desde 2013, y desde entonces no ha pisado tampoco una final de la competición. Tercero en LaLiga a 10 puntos del líder FC Barcelona y a 9 del Real Madrid, la Copa se presenta como la opción de título más asequible para el Atlético.

El sorteo de semifinales tendrá lugar el viernes en la sede de la Real Federación Española de Fútbol.

