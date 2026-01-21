Champions League resultados | Atlético Madrid sacó un amargo empate ante Galatasaray

Estambul, Turquía/El Atlético de Madrid no pudo pasar del empate 1-1 en el campo del Galatasaray, este miércoles en la séptima y penúltima jornada de la Champions League, y dejó de depender de sí mismo para clasificarse directamente a los octavos de final.

El equipo colchonero llegó a esta jornada en octava posición, la última que permite pasar a octavos sin necesidad de pasar por el play-off de repesca, y después de este empate sigue en esa posición, pero amenazado con abandonar el Top 8 después del resto de partidos del día.

Otras noticias: Falleció leyenda del fútbol internacional, exjugador del Real Madrid y Barcelona

Ello le dejaría en una posición más incómoda antes de la última jornada del miércoles de la próxima semana, en la que recibirá al Bodo/Glimt noruego en el Metropolitano.

En su visita a Estambul de este miércoles, el Atlético dejó helado de entrada el infierno turco con un gol de cabeza del argentino Giuliano Simeone, que remató un centro de su compañero italiano Matteo Ruggeri en el minuto 4.

El empate del Galatasaray llegó en el 20', cuando un balón desde el lateral servido por el húngaro Roland Sallai fue introducido en su propia portería por Marcos Llorente cuando intentaba despejar.

A partir de ahí, el marcador ya no se movió más, con ocasiones puntuales para cada uno, en un choque sin dominador claro, ni gran peligro en las áreas, en la segunda mitad.

Otras noticias: Champions League resultados, tabla de posiciones y próximos partidos

Antoine Griezmann tuvo la mejor ocasión de los españoles con una falta directa en el 85'. Intentó emular su tanto de la pasada semana en Copa del Rey en La Coruña, pero el balón fue despejado por el arquero Ugurcan Cakir.

En el descuento, el Galatasaray tuvo la victoria en un disparo a bocajarro del brasileño Gabriel Sara que salvó providencialmente el arquero esloveno Jan Oblak, evitando así la derrota atlética.

El atacante argentino Julián Álvarez, que no marca desde el pasado 9 de diciembre, en la victoria en Eindhoven ante el PSV en la anterior jornada de Champions, fue sustituido a falta de veinte minutos para el final, tras otro partido decepcionante.

La Araña no pica para el Atlético en la Liga española desde hace nueve partidos, desde principios de noviembre.

El Galatasaray suma ahora 10 puntos y es decimosexto, a la espera del resto de partidos del día.

Su objetivo en la última jornada, en la que visitará al Manchester City, será asegurar un puesto entre los 24 primeros para poder jugar el play-off de acceso a los octavos de final.

Otras noticias: Real Madrid aplastó al Mónaco con un concierto de buen fútbol y efectividad