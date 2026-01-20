Real Madrid aplastó al Mónaco con un concierto de buen fútbol y efectividad

De acuerdo con la evaluación de Flashscore , Vinícius Júnior fue el mejor jugador del encuentro con una calificación de 9.0 .

Panamá/El Real Madrid firmó una contundente victoria por 6-1 sobre el AS Mónaco en el estadio Santiago Bernabéu, en un encuentro correspondiente a la UEFA Champions League que dejó al conjunto merengue como protagonista absoluto de la jornada.

Los goles del equipo blanco fueron anotados por Kylian Mbappé en dos ocasiones (5’ y 26’), Franco Mastantuono al minuto 51’, un autogol de Thilo Kehrer al 55’, Vinícius Júnior al 63’ y Jude Bellingham al 80’. El descuento del conjunto del Principado llegó por intermedio de Jordan Teze al 72’.

Con este resultado, el Real Madrid asciende al segundo puesto de la tabla de posiciones con 15 puntos, mientras que el Mónaco queda ubicado en la posición 20 con 9 unidades.

Dominio estadístico del Real Madrid

En los principales indicadores del partido, el conjunto merengue registró un Expected Goals (xG) de 4.00, superando el 1.47 del Mónaco, reflejo de la superioridad en la generación de oportunidades. La posesión de balón fue ligeramente favorable a los visitantes con 51%, frente al 49% de los locales.

En el apartado ofensivo, el Real Madrid realizó 25 disparos totales, por 20 del Mónaco, con 6 tiros a puerta por lado. Los blancos también lideraron en ocasiones claras de gol con 6 grandes oportunidades, frente a 2 del equipo francés, y dominaron los tiros de esquina con 10 córners, contra 6.

Precisión en los pases y circulación

El equipo madrileño alcanzó un 90% de precisión en los pases (429/478), mientras que el Mónaco registró un 87% (439/507). En los pases en el último tercio del campo, el Real Madrid completó el 85% de sus envíos, por el 77% de su rival. Ambos conjuntos igualaron en efectividad en pases largos con 57%.

En los centros al área, los dos equipos mostraron un 25% de acierto, mientras que en asistencias esperadas (xA) el conjunto local presentó un registro de 2.15, superando el 1.35 del Mónaco.

Trabajo defensivo y porteros

En el plano defensivo, el Real Madrid ganó 38 duelos, por 37 del equipo visitante, y registró 16 intercepciones frente a 7 del Mónaco. Ambos equipos tuvieron cifras similares en despejes (17 para los blancos y 16 para los franceses). En las faltas cometidas, el Mónaco sumó 11, por 9 del conjunto español.

El guardameta del Real Madrid realizó 5 atajadas, mientras que el portero del Mónaco efectuó 1 salvada. En el indicador de xGOT enfrentado (goles esperados a puerta), los blancos registraron 2.14, con un balance de 1.14 goles prevenidos, en contraste con el -1.38 del equipo visitante.

Vinícius Júnior, figura del partido

De acuerdo con la evaluación de Flashscore, Vinícius Júnior fue el mejor jugador del encuentro con una calificación de 9.0. El atacante brasileño disputó los 90 minutos, marcó un gol y aportó dos asistencias. Además, completó 33 de 37 pases para un 89% de precisión, creó dos ocasiones claras de gol y registró 4 regates exitosos de 5 intentos, consolidando su influencia en el desarrollo ofensivo del conjunto merengue.

Con esta goleada, el Real Madrid refuerza su posición entre los principales aspirantes en la UEFA Champions League, mientras que el Mónaco deberá buscar recuperar terreno en las próximas jornadas para mantenerse en la lucha por avanzar en el certamen continental.