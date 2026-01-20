Champions League resultados, tabla de posiciones y próximos partidos

Milán, Italia/Siete de siete: el Arsenal parece decidido a ir a por la Champions y este martes derrotó 3-1 al Inter de Milán en San Siro, con dos goles de Gabriel Jesus, para seguir dominando el grupo único y sellar el pase a octavos de la máxima competición europea.

El delantero brasileño se erigió en protagonista con un doblete en su segundo partido en esta Champions, tras haber reaparecido en diciembre luego de once meses en el dique seco por una grave lesión de rodilla.

Los Gunners de Mikel Arteta suman 21 puntos de 21 posibles y tienen asegurada su presencia en los octavos de final. Además, con sus 19 goles a favor y sólo dos en contra, sólo un milagro posibilitaría que el Bayern de Múnich (3º, 15 puntos antes de recibir el miércoles al Union Saint-Gilloise) les arrebatase el primer puesto en el grupo de 36 equipos.

El equipo londinense, que había perdido por la mínima en el Giuseppe Meazza en la pasada edición de la Champions, se mostró superior a un Inter que también lidera en el campeonato italiano, pero que parece haber ido de más a menos en la competición europea, donde comenzó con cuatro victorias seguidas antes de calar en las últimas fechas ante Atlético de Madrid, Liverpool y Arsenal.

- Noche de ensueño -

Gabriel Jesus adelantó a los suyos mostrando oportunismo dentro del área para cazar con la puntera un balón en el corazón del área (10'), poco antes de que el centrocampista croata Petar Sucic igualase con un potente disparo que hizo estéril la estirada del arquero internacional español David Raya (18'). Pero el Arsenal no acusó el golpe y de nuevo Gabriel Jesus puso de cabeza el 2-1 (31') para los suyos al aprovechar un rechace del larguero.

"Es una noche de ensueño. Siempre soñé con ser futbolista. De niño lo miraba. Veía mucho la Serie A, así que estar aquí en este estadio y marcar aquí me hace llorar porque siempre soñé con estar aquí", confesó "Tetinha".

"Las cosas, ya sean buenas o malas, siempre pasan por algo, lo aprendí durante mis once meses alejado de los terrenos de juego", agregó.

Los vigentes subcampeones de la Serie A y de la Champions mejoraron en la segunda parte, sobre todo a raíz de la sustitución de su capitán argentino Lautaro Martínez, máximo goleador de la Serie A pero discreto este martes, poco después de la hora de juego.

Pero el sueco Viktor Gyökeres, que había entrado al terreno de juego pocos minutos antes en sustitución de Gabriel Jesus, estableció el 3-1 definitivo con un derechazo desde la media luna del área.

Así, la recepción en la octava y última fecha al Kairat Almaty se presenta casi como un trámite para un Arsenal que puede permitirse el lujo de dosificar fuerzas tanto en Premier League como en Champions.

Por primera vez en su historia los Gunners han ganado siete partidos en la Champions, una competición que nunca han llevado a sus vitrinas... de momento.

Los Nerazzurri, por su parte, deberán vencer en la última fecha ante el Borussia Dortmund en Alemania si quieren evitar el play-off de acceso a octavos.

