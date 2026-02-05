Mundial 2026 | Federación Panameña de Fútbol anuncia distribución de boletos para aficionados panameños

Los partidos amistosos de la selección de Panamá los podrás ver EN VIVO por las pantallas de TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 y nuestro canal de Youtube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La Federación Panameña de Fútbol (FPF) informó oficialmente sobre el proceso de distribución de boletos destinados a los aficionados panameños que deseen apoyar a la Selección de Panamá durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

De acuerdo con el comunicado emitido por la FPF, los boletos de categoría Grada Básica, otorgados por la FIFA a las federaciones que lograron su clasificación al Mundial 2026, serán asignados a las barras organizadas La Extrema Roja y La Legión, quienes estarán a cargo de su respectiva distribución entre los seguidores de la selección nacional.

Otras noticias: Selección de Panamá jugará cinco amistosos más antes del Mundial

La Federación destacó el papel fundamental que ambas barras han tenido a lo largo del proceso competitivo, reconociendo su respaldo constante y apoyo incondicional en cada partido de la Selección Nacional de Panamá, tanto en condición de local como de visitante.

“Agradecemos a ambas barras por su respaldo y apoyo en cada partido de nuestra Selección Nacional, ya que su aliento es fundamental para nuestro equipo”, señala el comunicado oficial de la FPF.

Asimismo, se informó que La Extrema Roja y La Legión estarán comunicando, a través de sus canales oficiales de información, los requisitos y pasos a seguir para que los aficionados puedan optar por estos boletos limitados destinados a los partidos de Panamá en la Copa del Mundo.

Otras noticias: Mundial 2026 | “Panameño, que no te metan un gol”: La estrategia para proteger a la fanaticada

En cuanto a la disponibilidad, la FPF detalló que se cuenta con un total de 800 boletos en Zona Grada Básica, con un precio especial de 60 balboas (USD) por entrada. La distribución se realizará de la siguiente manera:

300 boletos disponibles para Toronto, Canadá

500 boletos disponibles para New York / New Jersey, Estados Unidos

Los aficionados interesados en obtener mayor información o realizar consultas adicionales podrán comunicarse directamente a los correos electrónicos oficiales de las barras organizadas:

📧 laextremaroja@gmail.com

📧 lalegionpma@gmail.com

Con este anuncio, la Federación Panameña de Fútbol busca garantizar una presencia organizada y representativa de la afición panameña en el Mundial 2026, reforzando el acompañamiento del público en uno de los eventos deportivos más importantes de la historia del fútbol nacional.

Otras noticias: Selección de Panamá jugará en África en el mes de marzo, preparación Mundial 2026

Otras noticias: Tarjeta Panini de Adalberto “Coco” Carrasquilla marca récord histórico en Panamá