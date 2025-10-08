El Salvador vs Panamá| La 'Sele' se completa y se alista para viajar a tierras salvadoreñas

Los partidos de Panamá ante El Salvador y Surinam, los días viernes 10 y martes 14 de octubre desde las 8pm EN VIVO por TVN, TVMAX, TVN Radio, TVN Pass y YouTube de TVMAX.

Panamá/Con el grupo ya completo de jugadores a disposición, la Selección Mayor de Panamá cuenta las horas para su importante partido de este viernes 10 de octubre como visitante ante El Salvador por fecha 3 del grupo A de la Fase Final de las Eliminatorias de Concacaf al Mundial 2026.

Este miércoles, el cuadro panameño cumplió su cuarto día de entrenamiento en las instalaciones del Centro Alto Rendimiento (CAR) de Pandeportes, en Juan Díaz, el primero para el entrenador Thomas Christiansen con todos sus jugadores convocados para los partidos de la fecha FIFA del mes de octubre.

El último jugador en decir presente hoy en los entrenamientos fue el defensor José Córdoba, quien se unió anoche al grupo y esta tarde formó parte de los trabajos del elenco nacional.

Con Córdoba, el equipo ya está listo para abordar mañana su vuelo chárter rumbo a la capital salvadoreña y disputar su partido de este viernes en el Estadio Cuscatlán ante El Salvador.

Se tiene previsto que jugadores, cuerpo técnico y staff estén viajando mañana, a eso de las 2:00 p.m., rumbo a San Salvador.

Pero antes, el equipo tiene programado para mañana un nuevo entrenamiento en el CAR de Pandeportes, ahora en horario matutino, de 8:00 a.m. a 10:00 a.m., en lo que será su última sesión de trabajo antes de viajar.

En cuanto a la práctica de hoy, el grupo volvió a trabajar en la parte de definición, seguido de los movimientos tácticos, tanto en ataque como en defensa.

Ya para la parte final del entrenamiento, el equipo trabajó la parte de la pelota quieta, un aspecto que podría ser clave en el choque ante El Salvador.

La clave: contundencia

Antes de la práctica, el mediocampista José Luis Rodríguez conversó con los medios de comunicación, donde entre otros temas apuntó a la importancia de ser contundentes en estos dos partidos ante El Salvador y Surinam.

"Todos tenemos súper claro de que, si queremos ir al Mundial, tenemos que ser más contundentes", dijo Rodríguez.

El mediocampista del club Juárez, del fútbol mexicano, reiteró la importancia de aprovechar las oportunidades creadas, al punto que recalcó que, en este tipo de partidos como Eliminatorias, lo que importa son los resultados y no si se juega bonito.

"Esa es la palabra: contundencia, ya que de nada vale que juguemos bien, o juguemos bonito y creamos muchas oportunidades de gol y al final no la metamos. Y eso va a ser lo más importante de cara a estos dos partidos, ser contundentes, ya sea que juguemos bonito o mal, pero tenemos que ir al Cuscatlán y ganar y hacer lo mismo aquí en casa", explicó el mundialista en Rusia 2018.

