Eliminatoria Concacaf: Policía de Costa Rica intentó detener a jugador nicaragüense antes de partido

San José, Costa Rica/La Federación Nicaragüense de Fútbol (Fenifut) denunció este lunes que la policía de Costa Rica trató de detener a uno de sus jugadores previo al partido que ambos equipos disputaron por la cuarta fecha de la eliminatoria mundialista de Concacaf.

La instancia aseguró que el incidente afectó el desempeño de la selección nicaragüense, que perdió 4-1 el encuentro, y exigió a la FIFA investigar los hechos.

Según la Fenifut, minutos antes del inicio del partido en el Estadio Nacional en San José, policías costarricenses, acompañados de autoridades judiciales, trataron de "notificar" a un jugador "sobre el proceso legal relacionado con una supuesta pensión alimenticia".

"Dicha actuación, que incluyó la presencia de al menos nueve agentes policiales con la intención de proceder a una detención, generó un ambiente de tensión, desconcierto e inestabilidad tanto en el jugador como en todo el plantel", añade la federación nicaragüense en un comunicado.

La nota, publicada en X, no especifica de qué jugador nicaragüense se trata.

Con la derrota 4-1 ante Costa Rica, Nicaragua queda prácticamente sin ninguna opción de clasificar para el Mundial de Norteamérica en 2026.

Según la Fenifut, el equipo lleva desde el pasado sábado en Costa Rica, sin que ninguna autoridad haya presentado ningún reclamo hasta momentos antes de iniciar el partido.

"Resulta por tanto, inaceptable e injustificable que la actuación policial y judicial se haya ejecutado justo momentos antes del inicio del compromiso deportivo, afectando directamente la concentración y el desempeño" de la selección nicaragüense, dice el comunicado.

La Federación Nicaragüense de Fútbol exigió que este hecho "sea investigado por las autoridades deportivas competentes y la propia FIFA".

"No hemos logrado nada", dice DT de Costa Rica pese a golear a Nicaragua

El seleccionador de Costa Rica, el mexicano Miguel Herrera, advirtió este lunes tras golear a Nicaragua en la eliminatoria mundialista de Concacaf que su equipo aún no ha logrado nada.

"Nosotros estamos trabajando, no hemos logrado nada, es una victoria nada más", dijo el "Piojo" Herrera en conferencia de prensa.

Sin embargo, es una victoria que "nos da la posibilidad de seguir en el camino, de aspirar a lo que queremos lograr", añadió.

A falta de dos jornadas, Honduras lidera el Grupo C con 8 puntos, seguido de Costa Rica con 6, Haití con 5 y Nicaragua con 1.

El estratega costarricense consideró "justo el resultado" porque su equipo "pasó por encima" de su rival con un "buen trabajo" basado en el orden.

"Me gustó mucho el orden, lo que el equipo transmitió dentro de la cancha, seguridad, aplomo, sabiendo lo que teníamos que hacer", afirmó Herrera.

El técnico costarricense también aseguró que "hay muchas cosas que mejorar" en el equipo, aunque afirmó que la selección ha mejorado "muchísimo" en comparación a las primeras dos fechas, donde solo logró empatar.

"Nos equivocamos en la jugada del gol de ellos, pero no bajamos los brazos y vamos a buscar el partido", dijo Herrera.

