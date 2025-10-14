Selección de Panamá | prensa surinamesa: 'se librará una batalla infernal en la boca del lobo'

Sintoniza el partido entre Panamá y Surinam el martes 14 de octubre a las 8:00 p.m. (previa 7:00 p.m.) por TVMAX, TVN, TVN Pass, TVN Radio 96.5 fm y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La noche de este martes promete emociones al límite en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, donde Panamá y Surinam se enfrentarán en una auténtica guerra deportiva por el liderato del Grupo A de las Clasificatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026.

Ambas selecciones llegan igualadas con cinco puntos tras tres jornadas (una victoria y dos empates), un escenario que convierte este partido en una final anticipada: el primero del grupo clasificará de forma directa al Mundial, mientras que el segundo deberá buscar su boleto en una repesca intercontinental.

El portal internacional DWT Online calificó el ambiente previo como una verdadera “batalla infernal en la boca del lobo”, reflejando la intensidad que se vive en la capital panameña desde la llegada del combinado surinamés. Según el medio, la madrugada de este martes la delegación visitante fue víctima de un episodio de presión extrema cuando un grupo de fanáticos locales se apostó frente al hotel de concentración para “romper la calma” del rival con bocinas, tambores y cánticos que superaron los 100 decibeles, un ruido comparable al de una discoteca.

El hecho, descrito como una táctica de intimidación, buscó poner a prueba la fortaleza mental de un equipo surinamés que ya ha lidiado con episodios de hostilidad en la presente eliminatoria, recordando los insultos racistas sufridos en El Salvador —un incidente que derivó en sanción de la FIFA contra el país centroamericano—.

Pero la realidad fue otra, en videos que se hicieron virales se puede apreciar a los jugadores disfrutando de la música, bailando y saltando.

Pese a todo, la selección de Surinam llega decidida a enfrentar el desafío en territorio enemigo, consciente de que el Rommel Fernández será una caldera encendida con miles de fanáticos panameños alentando sin tregua. “Sabemos dónde venimos a jugar. Esta será una batalla infernal, pero estamos preparados”, apuntó una fuente del equipo visitante citada por DWT Online.

Por su parte, Panamá, dirigida por Thomas Christiansen, confía en aprovechar el empuje de su gente para imponer su fútbol y dejar claro por qué es considerado uno de los equipos más sólidos de la región. Con figuras como Adalberto Carrasquilla, José Luis Rodríguez y Cecilio Waterman, la Roja busca dar un paso firme hacia su segunda clasificación consecutiva a una Copa del Mundo.

El antecedente más reciente entre ambos equipos fue un empate 0-0 en septiembre, un resultado que solo aumenta la tensión de un choque donde no hay margen para el error.

Esta noche, cuando ruja el coloso de Juan Díaz y la bandera panameña ondee con orgullo, el fútbol centroamericano vivirá una jornada épica. Porque sí, tal como lo advirtió la prensa surinamesa, en la boca del lobo se librará una batalla infernal… y solo uno saldrá vivo con el liderato del Grupo A rumbo al Mundial 2026.

