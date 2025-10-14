Panamá vs Surinam| Previa y alineaciones probables del partido de Eliminatorias de Concacaf al Mundial 2026

Sintoniza el partido entre Panamá y Surinam hoy martes 14 de octubre a las 8:00 p.m. (previa 7:00 p.m.) por TVMAX, TVN, TVN Pass, TVN Radio 96-5 fm y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/Un partido clave se juega esta noche en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez. Panamá y Surinam se enfrentarán en un encuentro que puede dejar a una de estas selecciones como la única ocupante del primer lugar del Grupo A en la Ronda Final de las Eliminatorias de Concacaf al Mundial 2026.

Con cinco puntos en sus cuentas, panameños y surinameses necesitan sumar puntos para distanciarse y asegurar la primera casilla de su agrupación lo que, eventualmente, les daría el pase directo a la próxima Copa del Mundo.

Actualmente Surinam tiene la ventaja debido a la cantidad de goles anotados, ya que marcó dos en su victoria sobre El Salvador, el pasado 8 de septiembre, y uno en el empate frente a Guatemala en la jornada anterior, correspondiente al 10 de octubre. Por su parte, Panamá solo ha marcado dos tantos, uno en el juego frente a los guatemaltecos y otro hace cuatro días ante los salvadoreños.

"Este puede ser el partido más difícil de las eliminatorias porque ellos están en una situación de que, si sacan un resultado positivo en el Rommel, les da la esperanza de clasificar directo", manifestó el jugador panameño Adalberto Carrasquilla sobre el encuentro.

Estos dos conjuntos se enfrentaron el jueves 4 de septiembre, en la primera jornada de la ronda final. El resultado fue un empate a cero goles en un juego donde Panamá dejó dudas entre los fanáticos por su desempeño.

"Hemos trabajado para mejorar lo que vimos en septiembre. El grupo está unido, con una sonrisa, disfrutando del proceso. Pero eso no significa que el partido vaya a ser fácil; hay que competir y tener paciencia, porque no siempre se gana en el minuto 5, también vale hacerlo en el 85", expresó el técnico de la selección panameña Thomas Christiansen en la conferencia de prensa previa al encuentro.

Panamá podrá contar con su capitán Aníbal Godoy para este encuentro ya que, el pasado 10 de octubre, cumplió un partido de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas. Sin embargo no estará disponible el defensor José Córdoba quien sufrió una lesión en los isquiotibiales de la pierna derecha durante el pasado juego ante El Salvador.

Los árbitros

El cuerpo arbitral designado para este partido lo integra el hondureño Selvin Brown como árbitro central. Sus asistentes son Gerson Orellana y Roney Salinas, que también son oriundos de Honduras. Ricangel De Leca, proveniente de Aruba, es el cuarto árbitro.

Los árbitros asignados para el manejo del VAR son los costarricenses David Gómez y Antony Bravo.

Resultados hasta ahora

Panamá y Surinam tienen marca de una victoria y dos empates sin derrotas en tres partidos jugados dentro de esta ronda final. Los marcadores que han obtenido hasta el momento son los siguientes:

Jueves 4 de septiembre de 2025

Surinam 0-0 Panamá

Lunes 8 de septiembre de 2025

El Salvador 1-2 Surinam

Panamá 1-1 Guatemala

Viernes 10 de octubre de 2025

Surinam 1-1 Guatemala

El Salvador 0-1 Panamá

Posibles alineaciones

Panamá: Orlando Mosquera, Fidel Escobar, Andrés Andrade, Eric Davis, Michael Amir Murillo, Aníbal Godoy (C), Adalberto Carrasquilla, Cristian Martínez, Édgar Yoel Bárcenas, José Luis Rodríguez, José Fajardo. DT: Thomas Christiansen.

Surinam: Etienne Vaessen, Djavan Anderson, Shaquille Pinas (C), Stefano Denswil, Ridgeciano Haps, Kenneth Paal, Justin Lonwijk, Sheraldo Becker, Tjaronn Chery, Denzel Jubitana, Richonell Margaret. DT: Stanley Menzo