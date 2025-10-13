Panamá vs Surinam | Thomas Christiansen espera 'rematar la faena' ante el rival de turno

Panamá/El entrenador de la Selección de Panamá, Thomas Christiansen, habló este lunes en conferencia de prensa previa al reconocimiento de cancha en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en la antesala del esperado duelo ante Surinam, correspondiente a la eliminatoria mundialista de la Concacaf rumbo al 2026.

Christiansen confirmó que ya tiene definido su once titular, aunque evitó revelar detalles tácticos. “Tengo claro lo que vamos a hacer y quiénes van a jugar, pero todavía nos queda un entrenamiento por delante. Esperemos que no pase nada fuera de lo normal”, señaló el estratega.

El técnico destacó que el grupo llega con confianza tras la victoria ante El Salvador, resultado que permitió a Panamá tomar el control de su destino en el grupo. “El partido de mañana va a ser crucial. Nos enfrentamos a una selección muy buena, con jugadores internacionales, que vendrá sin presión y eso los hace peligrosos. Pero nosotros sabemos lo que tenemos que hacer”, expresó Christiansen.

Sobre el ambiente en el equipo, el entrenador resaltó el cambio de actitud y el buen ánimo que se respira en la concentración. “Hemos trabajado para mejorar lo que vimos en septiembre. El grupo está unido, con una sonrisa, disfrutando del proceso. Pero eso no significa que el partido vaya a ser fácil; hay que competir y tener paciencia, porque no siempre se gana en el minuto 5, también vale hacerlo en el 85”, señaló.

Christiansen también habló sobre la importancia de jugar en casa y del respaldo de la afición panameña. “Queremos que la gente disfrute y empuje al equipo durante los 90 minutos. Necesitamos a la afición detrás de nosotros. Este grupo ha demostrado carácter y compromiso”, comentó.

Consultado sobre el rendimiento ofensivo, el técnico destacó la aparición de José Fajardo, autor del gol ante El Salvador. “Es importante que los goleadores anoten, y más cuando lo hacen en los partidos decisivos. José siempre aparece en los momentos importantes y eso da confianza al equipo”, dijo.

Finalmente, Christiansen dejó claro el objetivo: ganar y cerrar con fuerza la fecha eliminatoria. Con una sonrisa, concluyó:

“El partido ideal sería ganar, jugar bien, dominar y golear… sería ya rematar la faena. Pero lo más importante es que los jugadores disfruten el partido y mantengan la concentración. Lo que buscamos es ganar, y las posibilidades de hacerlo siempre son mayores cuando jugamos bien”.

Panamá buscará este martes mantener su invicto en casa y dar un paso firme hacia la siguiente fase, en una noche donde todo un país espera que la selección de Panamá “remate la faena” en el camino al Mundial 2026.

