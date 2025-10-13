Panamá vs Surinam | Conoce cómo están las tablas de posiciones en las eliminatorias de Concacaf

Sintoniza el partido entre Panamá y Surinam el martes 14 de octubre a las 8:00 p.m. (previa 7:00 p.m.) por TVMAX, TVN, TVN Pass, TVN Radio 96.5 fm y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/Las eliminatorias de CONCACAF se encuentran en una etapa crucial, con tres grupos en disputa por los cupos al Mundial.

Bajo el formato actual, los líderes de cada grupo asegurarían una de las tres plazas directas, mientras que los dos mejores segundos lugares avanzarían a un repechaje continental.

A continuación, se detalla la situación actual de los grupos tras tres jornadas disputadas, de acuerdo con la clasificación:

Grupo A

Pos. Equipo PJ G E P DG PTS 1 SUR 3 1 2 0 1 5 2 PAN 3 1 2 0 1 5 3 SLV 3 1 0 2 -1 3 4 GUA 3 0 2 1 -1 2

El Grupo A presenta una lucha cerrada en la cima, con un empate a puntos entre los dos primeros lugares

Surinam (SUR) y Panamá (PAN) lideran el grupo empatados con 5 puntos cada uno, luego de haber jugado 3 partidos, ganado 1 y empatado 2. Ambos registran una diferencia de goles (DG) de +1. El Salvador (SLV) se mantiene en la tercera posición con 3 puntos, mientras que Guatemala (GUA) se ubica en el fondo con 2 puntos.

Grupo B

Pos. Equipo PJ G E P DG PTS 1 CUW 3 2 1 0 3 7 2 JAM 3 2 0 1 4 6 3 TRI 3 1 1 1 1 4 4 BER 3 0 0 3 -8 0

El Grupo B es liderado por Curazao, que ha logrado destacarse tras las primeras jornadas.

Curazao (CUW) se encuentra en la primera posición con 7 puntos, habiendo logrado 2 victorias y 1 empate. Jamaica (JAM) le sigue de cerca en el segundo puesto con 6 puntos, sumando 2 victorias y 1 derrota, y posee una notable DG de +4.

Grupo C

Pos. Equipo PJ G E P DG PTS 1 HAI 3 1 2 0 3 5 2 HON 3 1 2 0 2 5 3 CRC 3 0 3 0 0 3 4 NCA 3 0 1 2 -5 1

El Grupo C también presenta una intensa batalla por el primer lugar, con dos equipos empatados en puntos.

Haití (HAI) y Honduras (HON) comparten la cima de este grupo, ambos con 5 puntos obtenidos tras 3 partidos jugados, 1 victoria y 2 empates. Haití lleva una ligera ventaja en la DG (+3) sobre Honduras (+2).

Proyecciones para los Cupos Mundialistas y el Repechaje

De mantenerse estas posiciones, las tres selecciones que obtendrían el pase directo al Mundial serían Surinam (Grupo A), Curazao (Grupo B) y Haití (Grupo C).

Las selecciones que actualmente ocuparían los segundos lugares, y que lucharían por ser las dos mejores para acceder al repechaje continental, son:

1. Jamaica (JAM): 6 puntos.

2. Panamá (PAN): 5 puntos.

3. Honduras (HON): 5 puntos.

