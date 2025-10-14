Panamá vs Surinam, el líder "bajo advertencia": ¡Es hora de poner orden en el Grupo A!

Sintoniza el partido entre Panamá y Surinam el martes 14 de octubre a las 8:00 p.m. (previa 7:00 p.m.) por TVMAX, TVN, TVN Pass, TVN Radio 96.5 fm y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La Selección de Panamá llega al Estadio Rommel Fernández Gutiérrez impulsada por una euforia que no es casualidad, sino fruto de un hito histórico.

El triunfo ante El Salvador en el Cuscatlán —el primero en eliminatorias mundialistas en ese escenario— no fue solo una victoria de tres puntos: fue un golpe de autoridad y una liberación mental para un grupo que necesitaba reencontrarse con su esencia competitiva.

Este martes, la historia ofrece una nueva oportunidad. El duelo ante Surinam no es una simple revancha del 0-0 de septiembre, es el trampolín directo hacia el primer lugar del Grupo A. Ambos equipos llegan empatados en puntos y diferencia de goles (+1), pero Surinam lidera únicamente por haber anotado un gol más (3 a 2). Ese pequeño detalle convierte el partido en un examen de carácter: ganar es el único camino para despegar.

La Obligación de un Local Fuerte

La victoria en el Cuscatlán fue un mensaje: Panamá puede ganar en cualquier parte. Pero ahora, la misión es distinta. El Rommel Fernández debe ser una fortaleza, un estadio donde ningún rival se atreva a soñar. La afición lo sabe, y la expectativa es clara: ratificar la forma y consolidar el dominio en casa.

Desde el punto de vista táctico, Thomas Christiansen ha sido prudente, pero también ambicioso. En la ida, Panamá sufrió para encontrar espacios ante una defensa surinamesa bien ordenada. Esta vez, la clave estará en abrir el campo con velocidad por las bandas, aprovechar la profundidad de extremos como Bárcenas o Rodríguez, y mantener la paciencia y creatividad necesarias para romper líneas.

El gol volvió a aparecer en San Salvador —con José Fajardo como figura—, y esa efectividad será vital para doblegar a un rival que defiende bien, pero que concede cuando se le somete a ritmo alto.

Surinam y su “Liderato Frágil”

El liderato de Surinam tiene una base tan mínima como peligrosa: un gol más marcado que Panamá. No hay dominio, hay equilibrio. Su posición en la cima es una advertencia, no una declaración de poder.

El equipo caribeño se caracteriza por su física imponente y velocidad al contragolpe, apoyado en jugadores que militan en el fútbol europeo. Pero su juego reactivo puede volverse en su contra ante un Panamá técnico, dinámico y respaldado por su público. La clave será no permitirles especular con el empate y, desde el primer minuto, imponer el ritmo y la presión alta.

Convertir el Momento en Realidad

La victoria en el Cuscatlán fue el inicio del camino, pero su verdadero valor se medirá esta noche en el Rommel Fernández. Panamá tiene la mesa servida: estadio lleno, confianza recuperada y el liderazgo a tiro de un triunfo.

El mensaje de Christiansen fue claro en la previa: “Queremos rematar la faena”. Y ese debe ser el espíritu que acompañe a la selección de Panamá cuando ruja desde las gradas. La cita es con la historia, y el objetivo no admite interpretaciones: cerrar la ventana de octubre como líderes del Grupo A.

Porque más allá del marcador, este partido define el pulso emocional de una eliminatoria que apenas comienza, pero que ya pide jerarquía.

