Catar, anfitriona de la Copa anterior, sella su boleto al Mundial 2026

Catar/La selección catarí, entrenada por el español Julen Lopetegui, logró este martes su boleto al Mundial 2026 de fútbol gracias a su victoria 2-1 contra Emiratos Árabes Unidos en el grupo A de las eliminatorias asiáticas.

El país del golfo Pérsico estará el próximo año en el torneo que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, el segundo Mundial de su historia después del de 2022, en el que fue anfitrión.

Catar terminó líder del Grupo A, y se une a Australia, Corea del Sur, Irán, Japón, Jordania y Uzbekistán, ya clasificados desde la zona Asia.

Emiratos Árabes Unidos todavía tiene una opción para ir al próximo Mundial: deberán pasar por el repechaje a ida y vuelta contra Arabia Saudita o Irak (Grupo B), que se enfrentan este martes, y después disputar otro repechaje intercontinental.

La selección catarí, que estaba obligada a ganar a Emiratos, encontró las grietas rivales gracias a dos faltas lanzadas por Akram Afif. El primero de ellos terminó en remate de cabeza de Boulaem Khoukhi (49') y después, también de cabeza, Pedro Miguel (74') dobló la ventaja para los locales.

Con diez jugadores en la recta final del partido, Catar encajó un gol de Sultan Adil (90+8') en el tiempo añadido.

Vigente doble campeón de la Copa Asia de Naciones (2019 y 2023), Catar buscará mejorar en el próximo Mundial su pobre resultado de 2022, en el que se convirtió en el peor anfitrión de la historia del torneo tras encajar tres derrotas en otros tantos partidos con siete goles en contra y solo uno anotado.

Lopetegui dirige a Catar desde mayo, tras haber sido despedido por el West Ham en enero.

Selección de Fútbol de Catar

Datos básicos

Nombre oficial: Selección de fútbol de Catar (Qatar National Football Team).

Selección de fútbol de Catar (Qatar National Football Team). Federación: Federación de Fútbol de Catar.

Federación de Fútbol de Catar. Primer partido internacional oficial: 27 de marzo de 1970 contra Bahrein, en la Copa del Golfo.

Historia y desarrollo

El fútbol comenzó a introducirse en Catar en las décadas de 1940–1950 , principalmente por trabajadores extranjeros vinculados a la industria petrolera.

en las décadas de , principalmente por trabajadores extranjeros vinculados a la industria petrolera. La Federación de Fútbol de Catar se formalizó en 1970 , año en que se disputó el primer partido oficial.

se formalizó en , año en que se disputó el primer partido oficial. Se ha invertido bastante en infraestructura y desarrollo de talento, destacando la Academia Aspire, fundada en 2004, que ha sido clave para formar jugadores locales.

Logros destacables

Copa Asiática : Campeón en 2019 .

: Campeón en . Copa del Golfo (o Copa de Naciones del Golfo) : Ganó en 1992, 2004 y 2014.

: Ganó en 1992, 2004 y 2014. Fue campeón del torneo de la WAFF (Campeonato de Asociaciones de Asia Occidental) en el año 2014 del que también fue la selección anfitriona.

