José 'Chema' Caballero será el abanderado del 10 de noviembre en Los Santos

Panamá/El Municipio de Los Santos ha designado al pelotero panameño José “Chema” Caballero como abanderado cívico nacional de las festividades del 10 de noviembre, fecha en que se conmemora el Primer Grito de Independencia de La Villa de Los Santos, una de las gestas más emblemáticas en la historia de Panamá.

La distinción, anunciada oficialmente por la Alcaldía del Distrito de Los Santos, exalta el ejemplo de patriotismo, entrega y amor por la tierra santeña que representa Caballero, quien este año dejó su huella en el béisbol de las Grandes Ligas (MLB) defendiendo los colores de los Yankees de Nueva York.

El comunicado municipal resalta que la designación busca reconocer a un hijo de la provincia que, desde el diamante, ha llevado con orgullo el nombre de Panamá y de Los Santos ante el mundo.

“Exaltamos su ejemplo de patriotismo, entrega y amor por nuestra tierra santeña, cuna de la libertad panameña. Su compromiso con los valores cívicos y su trayectoria inspiran orgullo, reflejando el espíritu de aquellos valientes que un día alzaron la voz por la independencia”, destacó la Alcaldía.

En su más reciente temporada en las Grandes Ligas, Caballero completó una campaña memorable, convirtiéndose en líder en bases robadas de toda la MLB con un total de 49 estafas. Además, cerró la temporada con un promedio de bateo de .236, 36 carreras remolcadas, 5 cuadrangulares y 52 anotadas, números que reflejan constancia, disciplina y una evolución notable en su joven carrera.

El pelotero panameño, que también vio acción en la postemporada con los Yankees, ha demostrado no solo talento dentro del terreno de juego, sino también humildad, compromiso y orgullo nacional, cualidades que lo hacen merecedor de este homenaje en una fecha de profundo significado para el país.

El próximo 10 de noviembre, cuando las calles de La Villa de Los Santos se vistan de tricolor y fervor patrio, José “Chema” Caballero encabezará los actos cívicos como símbolo de una generación que, desde el deporte, mantiene viva la llama de la libertad y el orgullo de ser panameño.

