MLB EN VIVO| Dodgers vs Cerveceros: Juego 1 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional por TVMAX y TVN Pass

Estados Unidos/La lucha por el banderín de la Liga Nacional comienza este lunes cuando los Dodgers de Los Ángeles y los Cerveceros de Milwaukee se enfrenten en el primer partido de su serie, desde el American Family Field, y que puedes ver a través de TVMAX y TVN Pass.

Los Dodgers, actuales campeones de las Grandes Ligas, han tenido un buen paso en la postemporada Después de vencer en la Serie de Comodín a los Rojos de Cincinnati, en dos partidos, y a los Phillies de Filadelfia, en cuatro juegos de la Serie Divisional, el conjunto angelino suma cinco triunfos en seis encuentros. Por lo tanto esperan mantener el ritmo para dirigirse a su segunda aparición consecutiva en el 'Clásico de Otoño'.

Por su parte, los Cerveceros alcanzan esta instancia luego de batallar con los Cachorros de Chicago en cinco juegos de la Serie Divisional. Ahora tienen una prueba importante frente a los monarcas defensores a los que deberán vencer para asegurar su segunda presencia en una Serie Mundial y así replicar lo que consiguió en 1982.

El marcador favorece a los Dodgers 1-0.

Abridores

El equipo de Los Ángeles presentará al zurdo Blake Snell (5-4, 2.35 de efectividad) como su lanzador abridor en este partido. El serpentinero, dos veces ganador del Premio Cy Young, tiene un récord de seis victorias y tres derrotas y efectividad de 2.32 en su carrera en postemporada.

Esta será la tercera apertura de Snell en estos playoffs. En sus salidas anteriores acumuló un total de 18 ponches y cinco bases por bolas, además de recibir dos carreras en 13 entradas.

Milwaukee designó a Aaron Ashby (5-2, 2.16 de efectividad) para que suba el montículo y abra el encuentro. El lanzador intervino en cuatro de los cinco juegos del enfrentamiento anterior ante los Cachorros, pero ha acumulado cuatro episodios y dos tercios en esas presentaciones. Su efectividad en esta postemporada es de 5.79.

Alineaciones

Al enfrentar a un lanzador derecho, como Ashby, los Dodgers colocan a Will Smith en la receptoría por lo que Max Muncy estará en la tercera base.

Dodgers

Shohei Ohtani, BD Mookie Betts, SS Freddie Freeman, 1B Teoscar Hernández, RF Will Smith, C Max Muncy, 3B Kiké Hernández, LF Andy Pages, CF Tommy Edman, 2B

Lanzador abridor: Blake Snell

Cerveceros

Por segunda vez en esta postemporada, Milwaukee enfrentará a un lanzador zurdo, pero hace algunos ajustes en su alineación.

Christian Yelich será el segundo en el orden ofensivo y Brice Turang pasa a ser el cuarto. Isaac Collins reemplaza a Blake Perkins que fue el octavo bateador en el quinto juego ante los Cachorros.

Jackson Chourio, RF Christian Yelich, BD William Contreras, C Brice Turang, 2B Andrew Vaughn, 1B Sal Frelick, RF Caleb Durbin, 3B Isaac Collins, LF Joey Ortiz, SS

Lanzador abridor: Aaron Ashby