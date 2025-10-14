Torneo Conteca Panamá 2025 se pone en marcha en los Llanos de Curundú

Panamá/El II Torneo de la Confederación de Tenis de Centroamérica (Conteca) 2025 se pondrá en marcha el 15 de octubre en el complejo Fred Maduro, ubicado en los Llanos de Curundú.

Centroamérica pone su mirada en Panamá, que será nuevamente sede de esta justa tenística regional.

El torneo tenístico, puntuable para la clasificación centroamericana que organiza Conteca, tendrá hoy su primera jornada en la que verán acción las principales raquetas juveniles tanto en femenino como en masculino, representando a Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Honduras, Nicaragua y Panamá.

Las categorías U10, U12 y U14 vivirán cuatro días de pura intensidad y pasión en las siete canchas de arcilla del moderno complejo tenístico de Curundú y en el Club de Golf de Panamá.

En cada categoría estarán en juego las medallas de oro, plata y bronce, además de los puntos válidos para el ranking regional.

Esta competencia marca la segunda parada del circuito 2025, después de la primera que se celebró en agosto en Guatemala.

Panamá estará representada con una delegación de 28 jugadores en ambas ramas, teniendo a la tenista Paulina Meza como su principal raqueta.

Meza, ubicada en la quinta posición del ranking de la Confederación Centroamericana y del Caribe de Tenis (COTECC), competirá en la categoría de 14 años.

Otra de las raquetas clave de Panamá es el niño Joaquín Girod, de 10 años, que verá acción en la categoría U12.

Entre las figuras destacadas que competirán se encuentran el costarricense Fabián Pozuelo, raqueta número uno de su país, y el salvadoreño Mateo Gutiérrez, el mejor clasificado de su nación en la categoría U14.

Ricardo Rivera, administrador de la Federación de Tenis de Panamá, destacó la importancia que para el país representa acoger un evento de esta magnitud, y confirmó que el país se prepara con mejoras en la infraestructura deportiva, especialmente en las canchas del complejo Fred Maduro con miras a los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026.

La organización

Conteca es una organización regional que agrupa a las federaciones nacionales de tenis de los países de Centroamérica y el Caribe. Su objetivo principal es fomentar el desarrollo del tenis en la región, organizando competencias juveniles, promoviendo el talento local y facilitando el acceso a torneos internacionales.

Actividades destacadas

Torneos juveniles internacionales :

: Conteca organiza torneos para categorías U12, U14, U16 , donde compiten jóvenes promesas del tenis de países como Panamá, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, entre otros.

, donde compiten jóvenes promesas del tenis de países como Panamá, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, entre otros. Clasificatorios regionales :

: Sirven como etapa clasificatoria para eventos mayores , como el Campeonato ITF/COTECC (de la Confederación de Tenis de Centroamérica, el Caribe y Sudamérica).

, como el (de la Confederación de Tenis de Centroamérica, el Caribe y Sudamérica). Fomento del tenis competitivo :

: La participación en Conteca permite a los jóvenes acumular experiencia y visibilidad internacional.

Panamá ha sido sede de torneos Conteca en varias ocasiones, donde han participado jugadores de toda la región. Estos eventos suelen contar con respaldo de la ITF (International Tennis Federation) y son una plataforma de proyección para atletas jóvenes.

