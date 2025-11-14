Masters ATP 2025| Jannik Sinner marca la pauta en la jornada. Carlos Alcaraz ya tiene rival

El certamen sigue su curso en la ciudad italiana de Turín

Italia/El tenista italiano Jannik Sinner, número 2 del mundo, dominó el viernes al estadounidense Ben Shelton (N.5), logrando así su tercera victoria en los tres partidos que ha disputado en la fase de grupos del Masters ATP, disputado en Turín.

Sinner, defensor del título y que ya tenía asegurado participar en las semifinales el sábado, se impuso 6-3, 7-6 (7/3) y sigue sin haber concedido ningún set en el "Torneo de Maestros" durante las dos últimas ediciones.

La del viernes fue la 29ª victoria consecutiva del italiano sobre pista dura cubierta, su superficie favorita, e iguala la racha de victorias del suizo Roger Federer entre 2010 y 2012.

Se trata de la quinta racha más larga de ese tipo, muy lejos sin embargo del récord de 47 victorias consecutivas del estadounidense John McEnroe (1978-87).

En su primera participación en este torneo, que reúne a los mejores ocho tenistas del año, Shelton ha perdido sus tres partidos, y llegó ya eliminado al duelo contra Sinner.

El viernes el estadounidense arrancó con mal pie, concediendo un 'break' de entrada en el primer set. En el segundo, resistió hasta el tie-break decisivo, y termino inclinándose en la segunda bola de partido para Sinner.

"Ha sido un partido difícil, Ben ha servido muy bien en el segundo set, me hizo falta mantenerme mentalmente", analizó Sinner.

"Estoy contento por mi partido, muy contento de volver a llegar a semifinales con buena energía. En este final de temporada, intento hacer las cosas bien para llegar lo más lejos posible", añadió.

Todo parece predispuesto para que Sinner se mida el domingo en la final a su gran rival, el español Carlos Alcaraz, que antes del partido recibió el trofeo al número 1 mundial de 2025, que se aseguró el viernes tras su victoria contra el italiano Lorenzo Musetti.

El sábado, Sinner, vencedor del grupo Björn Borg, se enfrentará en semifinales al australiano Álex de Miñaur, 2º en el grupo Jimmy Connors con una única victoria y una diferencia negativa en sets (tres ganados, cuatro perdidos).

En doce enfrentamientos, el italiano siempre ha vencido al N.7 del mundo, tres de ellas este año.

Rival de Alcaraz

El canadiense Felix Auger-Aliassime, octavo jugador mundial, consiguió este viernes el último boleto para las semifinales del Masters ATP de Turín al vencer al número 3 del mundo, el alemán Alexander Zverev, y jugará por un puesto en la final ante el N.1 Carlos Alcaraz.

Auger-Aliassime, de 25 años, se impuso por 6-4 y 7-6 (7/4) para terminar la fase de grupos en el segundo lugar del grupo Björn Borg con dos victorias y una derrota.

El sábado se enfrentará a Alcaraz, ganador del grupo Jimmy Connors con tres victorias en tres partidos.

La otra semifinal enfrentará al número 2 del mundo y defensor del título, Jannik Sinner, contra el australiano Alex De Minaur (séptimo), quien se clasificó por sorpresa con una sola victoria en tres partidos.

También el viernes, Sinner terminó la fase de grupos, al igual que Alcaraz, con un pleno de tres victorias tras su triunfo contra el estadounidense Ben Shelton.

El italiano encadenó su 29ª victoria consecutiva en pista dura bajo techo, su superficie favorita, y su octavo triunfo consecutivo en el Torneo de Maestros, siempre sin perder un set.

