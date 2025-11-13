Selección de Panamá | Así está la sele en la tabla de posiciones luego de ganar en Guatemala

Sintoniza el partido de la Selección de Panamá ante El Salvador el 18 de noviembre, a las 8:00 p.m. por TVMAX, TVN, TVN Pass, TVN Radio 96.5 fm y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ (solo en Panamá).

Acción del partido Guatemala vs Panamá
Acción del partido Guatemala vs Panamá / AFP

Panamá/La eliminatoria de Concacaf rumbo al Mundial 2026 sigue al rojo vivo. Con solo un boleto directo por grupo y dos plazas de repechaje para los mejores terceros, cada detalle en la tabla puede cambiar el destino de una selección.

Grupo A: Surinam y Panamá, duelo cabeza a cabeza

  • Surinam lidera con 9 puntos, producto de 2 victorias y 3 empates en 5 partidos. Su ataque ha sido efectivo con 8 goles a favor y su defensa sólida con apenas 3 en contra, lo que le otorga un diferencial de +5.
  • Panamá también suma 9 puntos, con idéntico registro de partidos (2 victorias y 3 empates), pero su diferencial es menor (+2), con 6 goles anotados y 4 recibidos.
  • Guatemala, con 5 puntos, aún conserva opciones de repechaje, aunque su diferencial negativo (-1) lo obliga a mejorar en los partidos restantes.
  • El Salvador, con apenas 3 puntos y un diferencial de -10, prácticamente se despide de la competencia.

La pelea por el primer lugar está entre Surinam y Panamá, y la diferencia de goles puede ser el factor decisivo.

Otras noticias: Guatemala vs Panamá: La 'Sele' marchita El Trébol con un triunfo valioso en las eliminatorias mundialistas

Grupo B: Curazao y Jamaica marcan el ritmo

  • Curazao es líder con 11 puntos, mostrando solidez ofensiva (13 goles) y defensiva (solo 3 recibidos), con un diferencial de +10.
  • Jamaica lo sigue de cerca con 10 puntos y un diferencial de +8, confirmando que este grupo es el más competitivo en la cima.
  • Trinidad y Tobago, con 6 puntos, se mantiene en la pelea por el repechaje.
  • Bermudas, sin puntos y con un diferencial de -19, ya está eliminado.

Aquí la lucha por el boleto directo se definirá entre Curazao y Jamaica, mientras que Trinidad apunta a ser uno de los mejores terceros.

Otras noticias: Guatemala vs Panamá | Así marcó Cecilio Waterman a los 'chapines'

Grupo C: Honduras y Haití, empate técnico

  • Honduras lidera con 8 puntos y un diferencial de +3, gracias a su defensa sólida (solo 2 goles recibidos).
  • Haití también suma 8 puntos, con un diferencial de +1, mostrando equilibrio entre ataque y defensa.
  • Costa Rica, con 6 puntos, aún tiene opciones de repechaje, respaldado por un diferencial positivo (+2).
  • Nicaragua, con 4 puntos y un diferencial de -6, se mantiene con vida, pero sus posibilidades son reducidas.

El boleto directo se definirá entre Honduras y Haití, mientras que Costa Rica aparece como candidato fuerte al repechaje.

La fotografía actual de la eliminatoria muestra tres batallas distintas:

  • En el Grupo A, la lucha entre Surinam (+5) y Panamá (+2) está marcada por la diferencia de goles, con ambos empatados en puntos.
  • En el Grupo B, Curazao y Jamaica se disputan el liderato con números ofensivos impresionantes.
  • En el Grupo C, el empate entre Honduras y Haití mantiene la tensión, mientras Costa Rica se aferra al repechaje.

Con solo un boleto directo por grupo y dos plazas de repechaje, la clasificación al Mundial 2026 se definirá en detalles mínimos: goles anotados, diferencia de goles y la capacidad de resistir la presión en los partidos finales.

Temas relacionados

eliminatoria concacaf selección de Panamá Selección de Guatemala Surinam seleccion de El salvador
Si te lo perdiste
Lo último
stats