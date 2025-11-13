Selección de Panamá | Así está la sele en la tabla de posiciones luego de ganar en Guatemala

Sintoniza el partido de la Selección de Panamá ante El Salvador el 18 de noviembre, a las 8:00 p.m. por TVMAX, TVN, TVN Pass, TVN Radio 96.5 fm y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ (solo en Panamá).

Panamá/La eliminatoria de Concacaf rumbo al Mundial 2026 sigue al rojo vivo. Con solo un boleto directo por grupo y dos plazas de repechaje para los mejores terceros, cada detalle en la tabla puede cambiar el destino de una selección.

Grupo A: Surinam y Panamá, duelo cabeza a cabeza

Surinam lidera con 9 puntos , producto de 2 victorias y 3 empates en 5 partidos. Su ataque ha sido efectivo con 8 goles a favor y su defensa sólida con apenas 3 en contra , lo que le otorga un diferencial de +5 .

lidera con , producto de 2 victorias y 3 empates en 5 partidos. Su ataque ha sido efectivo con y su defensa sólida con apenas , lo que le otorga un . Panamá también suma 9 puntos , con idéntico registro de partidos (2 victorias y 3 empates), pero su diferencial es menor ( +2 ), con 6 goles anotados y 4 recibidos.

también suma , con idéntico registro de partidos (2 victorias y 3 empates), pero su diferencial es menor ( ), con 6 goles anotados y 4 recibidos. Guatemala , con 5 puntos , aún conserva opciones de repechaje, aunque su diferencial negativo (-1) lo obliga a mejorar en los partidos restantes.

, con , aún conserva opciones de repechaje, aunque su diferencial negativo (-1) lo obliga a mejorar en los partidos restantes. El Salvador, con apenas 3 puntos y un diferencial de -10, prácticamente se despide de la competencia.

La pelea por el primer lugar está entre Surinam y Panamá, y la diferencia de goles puede ser el factor decisivo.

Grupo B: Curazao y Jamaica marcan el ritmo

Curazao es líder con 11 puntos , mostrando solidez ofensiva (13 goles) y defensiva (solo 3 recibidos), con un diferencial de +10 .

es líder con , mostrando solidez ofensiva (13 goles) y defensiva (solo 3 recibidos), con un diferencial de . Jamaica lo sigue de cerca con 10 puntos y un diferencial de +8 , confirmando que este grupo es el más competitivo en la cima.

lo sigue de cerca con y un diferencial de , confirmando que este grupo es el más competitivo en la cima. Trinidad y Tobago , con 6 puntos , se mantiene en la pelea por el repechaje.

, con , se mantiene en la pelea por el repechaje. Bermudas, sin puntos y con un diferencial de -19, ya está eliminado.

Aquí la lucha por el boleto directo se definirá entre Curazao y Jamaica, mientras que Trinidad apunta a ser uno de los mejores terceros.

Grupo C: Honduras y Haití, empate técnico

Honduras lidera con 8 puntos y un diferencial de +3 , gracias a su defensa sólida (solo 2 goles recibidos).

lidera con y un diferencial de , gracias a su defensa sólida (solo 2 goles recibidos). Haití también suma 8 puntos , con un diferencial de +1 , mostrando equilibrio entre ataque y defensa.

también suma , con un diferencial de , mostrando equilibrio entre ataque y defensa. Costa Rica , con 6 puntos , aún tiene opciones de repechaje, respaldado por un diferencial positivo (+2).

, con , aún tiene opciones de repechaje, respaldado por un diferencial positivo (+2). Nicaragua, con 4 puntos y un diferencial de -6, se mantiene con vida, pero sus posibilidades son reducidas.

El boleto directo se definirá entre Honduras y Haití, mientras que Costa Rica aparece como candidato fuerte al repechaje.

La fotografía actual de la eliminatoria muestra tres batallas distintas:

En el Grupo A , la lucha entre Surinam (+5) y Panamá (+2) está marcada por la diferencia de goles, con ambos empatados en puntos.

, la lucha entre y está marcada por la diferencia de goles, con ambos empatados en puntos. En el Grupo B , Curazao y Jamaica se disputan el liderato con números ofensivos impresionantes.

, se disputan el liderato con números ofensivos impresionantes. En el Grupo C, el empate entre Honduras y Haití mantiene la tensión, mientras Costa Rica se aferra al repechaje.

Con solo un boleto directo por grupo y dos plazas de repechaje, la clasificación al Mundial 2026 se definirá en detalles mínimos: goles anotados, diferencia de goles y la capacidad de resistir la presión en los partidos finales.