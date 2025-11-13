Selección de Panamá | Así está la sele en la tabla de posiciones luego de ganar en Guatemala
Panamá/La eliminatoria de Concacaf rumbo al Mundial 2026 sigue al rojo vivo. Con solo un boleto directo por grupo y dos plazas de repechaje para los mejores terceros, cada detalle en la tabla puede cambiar el destino de una selección.
Grupo A: Surinam y Panamá, duelo cabeza a cabeza
- Surinam lidera con 9 puntos, producto de 2 victorias y 3 empates en 5 partidos. Su ataque ha sido efectivo con 8 goles a favor y su defensa sólida con apenas 3 en contra, lo que le otorga un diferencial de +5.
- Panamá también suma 9 puntos, con idéntico registro de partidos (2 victorias y 3 empates), pero su diferencial es menor (+2), con 6 goles anotados y 4 recibidos.
- Guatemala, con 5 puntos, aún conserva opciones de repechaje, aunque su diferencial negativo (-1) lo obliga a mejorar en los partidos restantes.
- El Salvador, con apenas 3 puntos y un diferencial de -10, prácticamente se despide de la competencia.
La pelea por el primer lugar está entre Surinam y Panamá, y la diferencia de goles puede ser el factor decisivo.
Grupo B: Curazao y Jamaica marcan el ritmo
- Curazao es líder con 11 puntos, mostrando solidez ofensiva (13 goles) y defensiva (solo 3 recibidos), con un diferencial de +10.
- Jamaica lo sigue de cerca con 10 puntos y un diferencial de +8, confirmando que este grupo es el más competitivo en la cima.
- Trinidad y Tobago, con 6 puntos, se mantiene en la pelea por el repechaje.
- Bermudas, sin puntos y con un diferencial de -19, ya está eliminado.
Aquí la lucha por el boleto directo se definirá entre Curazao y Jamaica, mientras que Trinidad apunta a ser uno de los mejores terceros.
Grupo C: Honduras y Haití, empate técnico
- Honduras lidera con 8 puntos y un diferencial de +3, gracias a su defensa sólida (solo 2 goles recibidos).
- Haití también suma 8 puntos, con un diferencial de +1, mostrando equilibrio entre ataque y defensa.
- Costa Rica, con 6 puntos, aún tiene opciones de repechaje, respaldado por un diferencial positivo (+2).
- Nicaragua, con 4 puntos y un diferencial de -6, se mantiene con vida, pero sus posibilidades son reducidas.
El boleto directo se definirá entre Honduras y Haití, mientras que Costa Rica aparece como candidato fuerte al repechaje.
La fotografía actual de la eliminatoria muestra tres batallas distintas:
- En el Grupo A, la lucha entre Surinam (+5) y Panamá (+2) está marcada por la diferencia de goles, con ambos empatados en puntos.
- En el Grupo B, Curazao y Jamaica se disputan el liderato con números ofensivos impresionantes.
- En el Grupo C, el empate entre Honduras y Haití mantiene la tensión, mientras Costa Rica se aferra al repechaje.
Con solo un boleto directo por grupo y dos plazas de repechaje, la clasificación al Mundial 2026 se definirá en detalles mínimos: goles anotados, diferencia de goles y la capacidad de resistir la presión en los partidos finales.