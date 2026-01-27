Abierto de Australia resultados: Abierto de Australia resultados: Alcaraz logra su primera semifinal y Svitolina elimina a Gauff

De llevarse el título en Australia , Alcaraz se convertirá en el tenista más joven de la historia en completar el Grand Slam (los cuatro grandes torneos), superando a su compatriota Rafael Nadal , que lo logró con 24 años .

Melbourne, Australia/Carlos Alcaraz, N.1 mundial, se clasificó el martes para su primera semifinal en el Abierto de Australia, en la que se medirá a Alexander Zverev, en una jornada en la que la ucraniana Elina Svitolina eliminó a una de las favoritas al título, la estadounidense Coco Gauff.

El español de 22 años, que ha hecho del primer Grand Slam del año uno de sus grandes objetivos de la temporada, superó al local Alex De Miñaur en tres sets, por 7-5, 6-2 y 6-1 en dos horas y 18 minutos de partido.

De llevarse el título en Australia, Alcaraz se convertirá en el tenista más joven de la historia en completar el Grand Slam (los cuatro grandes torneos), superando a su compatriota Rafael Nadal, que lo logró con 24 años.

Alcaraz tuvo un primer set de altibajos; sólo se explica así que sufriera una primera desconexión cuando se dejó igualar un 3-0 a favor y luego perdió el servicio con el que podría haber cerrado el primer parcial en el noveno juego.

Pero a partir de entonces, el N.1 fue una máquina apisonadora que no dio opción a De Miñaur, N.6 del ránking, hijo de un uruguayo y una española y que reside y se entrena habitualmente en la costa levantina española, al que sólo dejó hacer tres juegos más, todos con el servicio del australiano.

Zverev le separa de la final -

"Hoy me sentí muy cómodo, jugando un gran tenis, por lo que estoy orgulloso", declaró Alcaraz tras superar por primera vez los cuartos de final en Melbourne.

Su rival será Zverev, quien tuvo más dificultades para superar al estadounidense Learner Tien (N.29), al que derrotó en cuatro sets por 6-3, 6-7 (5/7), 6-1 y 7-6 (7/3) bajo una andanada de aces.

"Sin mis aces probablemente no habría ganado hoy", dijo Zverev, que conectó 24 y cometió solo una doble falta, en un "match point". "Obviamente estoy muy contento con mi saque".

"Learner desde el fondo estaba jugando de manera increíble", añadió sobre su rival. "La forma en que está jugando es impresionante".

El partido de cuartos de final se disputó bajo techo en la Rod Laver Arena para protegerse de temperaturas que se pronosticaban de hasta 45 °C en el exterior.

El N.3 mundial y subcampeón en Melbourne el año pasado, sigue a sus 28 años en busca de su primer Grand Slam y en el cara a cara tiene tantas victorias como derrotas en doce partidos contra Alcaraz.

El único precendente en Australia, en cuartos en 2024, fue favorable al germano, que se impuso por 6-1, 6-3, 6-7 (2/7) y 6-4.

"Algo de luz" para Ucrania -

En categoría femenina, Svitolina dio la sorpresa al derrotar a Gauff por un claro 6-1 y 6-2 en menos de una hora (59 minutos).

La dos veces ganadora de un Grand Slam y vigente campeona de Roland Garros estuvo irreconocible este martes en Melbourne: perdió el primer set sin ganar un solo juego con su servicio y cuando quiso reaccionar en el segundo ya iba perdiendo 3-0.

Svitolina deseó que su victoria lleve "algo de luz a su país", que está viviendo uno de sus inviernos más duros desde que comenzó el conflicto con Rusia.

"Por supuesto llevo en el corazón todo el apoyo que estoy recibiendo de los ucranianos", dijo emocionada.

La ucraniana alcanzó ya tres veces los cuartos de final en Melbourne (2018, 2019 y 2025) sin llegar más lejos y también disputó dos veces las semifinales en Wimbledon (2019 y 2023) y una en el US Open (2019) sin clasificarse nunca para la final.

Este resultado permitirá a la ucraniana regresar al Top 10 por primera vez desde 2021 y después de haber tenido en octubre de 2022 un hijo con su pareja, el tenista francés Gaël Monfils.

Sabalenka arrolladora -

El objetivo de la final se antoja otra vez muy complicado para Svitolina, ya que se medirá a la gran favorita, la bielorrusa Aryna Sabalenka, que buscará su cuarta final consecutiva y el tercer título tras los de 2023 y 2024.

La N.1 del circuito femenino se impuso a una de las sensaciones del torneo, la joven estadounidense Iva Jovic (18 años y N.29 de la WTA) por 6-3 y 6-0 bajo un calor abrasador.

"Estas adolescentes me han puesto a prueba en las últimas rondas", dijo Sabalenka. "Fue un partido difícil. No se fijen en el marcador, no fue nada fácil. Jugó un tenis increíble. Me obligó a subir mi nivel. Y estoy muy contenta con la victoria", declaró Sabalenka.