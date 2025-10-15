Ousmane Dembélé| Madre del Balón de Oro 2025 está en metida en una controversia fiscal

Una transferencia, hecha hace ocho años, es la razón de ser del litigio.

Francia/La madre del futbolista francés Ousmane Dembélé se halla inmersa en un litigio fiscal por una transferencia de 200.000 euros (cerca de 232.000 dólares) que le hizo su hijo en 2017, presentada como "un regalo" por sus 40 años, informó su abogado.

"El señor Dembélé realizó un regalo a su madre. La administración fiscal considera que es un ingreso imponible, lo que nosotros cuestionamos", declaró a la AFP Hubert Lefebvre, el abogado de Fatimata Dembélé, confirmando una información publicada en medios locales.

La madre del Balón de Oro 2025 pidió este miércoles al tribunal administrativo de Rennes la anulación del impuesto aplicado a esos 200.000 euros.

Para que ese dinero sea considerado como un regalo por la administración fiscal francesa, debe cumplir un criterio de "proporcionalidad en relación con los ingresos", y corresponder a "eventos significativos de la vida", explicó el abogado Lefebvre.

"Consideramos que los 40 años de su madre era una fecha que permitía hacer un regalo", precisó, estimando que no hubo "ningún fraude fiscal".

Durante la ceremonia del Balón de Oro 2025 el mes pasado, Dembélé, ex del FC Barcelona y actual atacante del París Saint-Germain, no pudo contener las lágrimas al dar las gracias a su madre desde el escenario del teatro del Châtelet de la capital francesa.

El tribunal administrativo hará pública su decisión en unas semanas.

¿Qué hizo en 2017?

Hace ocho años, Dembélé se incorporó al Barcelona, procedente del Borussia Dortmund. A continuación repasamos lo que pasó con el francés en ese año.

Lo más destacado

Traspaso al Barcelona En agosto de 2017 fue fichado por el FC Barcelona desde el Borussia Dortmund por una cifra muy alta (≈ 145 millones de euros, entre fijo y variables) Era uno de los fichajes más caros de la historia en ese momento, especialmente para un jugador joven que venía de Alemania. Debut y primeros partidos Su debut con el Barça fue el 9 de septiembre de 2017 en la goleada 5‑0 ante el Espanyol, entrando como suplente. Lesión grave Poco después de sumarse al equipo, sufrió una rotura del tendón del bíceps femoral de la pierna izquierda, en un partido contra el Getafe. Esa lesión lo dejó fuera de los campos por unos 3 a 4 meses. Debido a esto, se perdió la fase de grupos de la Champions League y gran parte de la primera vuelta de LaLiga.

Estadísticas de la temporada 2017/18 (con Barcelona)

Según Transfermarkt y otras fuentes:

En total jugó 24 partidos con el Barça.

con el Barça. Marcó 4 goles en todas las competiciones.

en todas las competiciones. Hizo 8 asistencias .

. En LaLiga : 17 partidos, 3 goles, 6 asistencias.

: 17 partidos, 3 goles, 6 asistencias. En Champions League y Copa: participó menos, con algunos partidos jugados dada su recuperación.

