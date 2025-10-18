Juegos Centroamericanos Guatemala 2025: Gianna Woodruff se impone y gana oro para Panamá

Los Juegos Centroamericanos 2025 se desarrollan desde el 17 al 30 de octubre en Ciudad de Guatemala.

Panamá/La atleta panameña Gianna Woodruff se colgó la medalla de oro en la prueba de 400 metros con vallas de los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, tras una espectacular carrera en la que logró un tiempo de 55.65 segundos.

Con esta marca, Woodruff no solo consiguió el oro, sino que también batió el Récord de los Juegos Centroamericanos. La plusmarca anterior, curiosamente, también le pertenecía a la propia corredora de Panamá, reafirmando su absoluto dominio en la prueba.

Por su parte, su compatriota Leyka Archibold finalizó en la cuarta posición de la misma prueba, registrando un tiempo de 59.91 segundos.

Diddier Rodríguez gana Oro para Panamá en 1500m planos de los Juegos Centroamericanos 2025

El atleta panameño Diddier Rodríguez sumó una nueva medalla de oro al medallero de Panamá en los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, al imponerse en la prueba de 1500 metros planos con un tiempo de 3:50.53 minutos.

Con esta victoria, Rodríguez continúa demostrando su gran momento atlético y consolida el desempeño de la delegación panameña en el evento multideportivo regional.

El atleta no descansará mucho, pues volverá a la pista este lunes 20 en el Complejo de Quetzaltenango para competir en la prueba de 3000 metros con obstáculos, donde buscará sumar otra presea para su país.

Panamá brilla con seis medallas de oro en los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025

La delegación de Panamá continúa sumando triunfos en los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, consiguiendo seis medallas de oro en distintas disciplinas durante la jornada, lo que consolida al país en una posición destacada del medallero.

Oro en Atletismo: dominio en la pista

Esgrima y Judo: oro en deportes de combate

Panamá también mostró su poderío en deportes de combate. En esgrima, Arturo Isaac Dorati Ameglio se llevó la victoria en la modalidad de Espada individual tras un marcador contundente de 15-10.

El judo fue otra de las grandes fuentes de oro para la delegación: