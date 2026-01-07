Senafront lanza la Operación 'Escudo de Acero' en Darién para reforzar el control territorial

Esta operación responde a los dos ejes fundamentales de la institución: el control territorial y la seguridad ciudadana.

Metetí, Darién/La Brigada Oriental, ubicada en Metetí, provincia de Darién, fue el escenario del lanzamiento oficial de la Operación “Escudo de Acero”, liderada por el director general del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), Larry Solís Velásquez.

Durante el acto, Solís explicó que esta operación responde a los dos ejes fundamentales de la institución: el control territorial y la seguridad ciudadana, con el objetivo de garantizar la protección de la población, fortalecer la sana convivencia y promover una cultura de paz en las zonas de responsabilidad fronteriza.

El director general detalló que las Fuerzas Especiales del Senafront estarán desplegadas en labores de reconocimiento y control territorial en áreas alejadas de la frontera, específicamente en el sector Pacífico, como parte del componente preventivo de la operación.

Así mismo, las Unidades de Botes Especiales desarrollarán operaciones de interdicción y control marítimo, mientras que el Batallón Pacífico ejecutará acciones de integración comunitaria, fomentando la participación activa de las comunidades locales en el marco de esta estrategia de seguridad.

Solís añadió que la Operación “Escudo de Acero” se ejecutará en coordinación con otras entidades gubernamentales, integrando capacidades institucionales conforme a lo establecido en el Plan Firmeza, con el fin de fortalecer la gestión territorial de la seguridad y mantener el orden en la región.