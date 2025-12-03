Béisbol Juvenil 2026| Preguntas que podrían tener sus respuestas en el próximo campeonato nacional

El Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 iniciará el 3 de enero y podrás vivir sus emociones a través de TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/El sábado 3 de enero de 2026 iniciará una nueva temporada de la pelota panameña con la inauguración de la versión 57 del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil. Un evento que ha tomado cada vez más relevancia por la atención que capta de los fanáticos en distintos puntos del país.

A diferencia del 2025, que está cerca de terminar, el próximo certamen comenzará con el estreno de un nuevo año. Falta un mes para eso, por lo que es el momento de analizar lo que podríamos esperar de un certamen que promete estar lleno de emociones.

¿Habrá tricampeón?

Coclé ha sido el claro dominador de la categoría juvenil en los últimos años. De los cinco títulos que tiene en sus vitrinas, cuatro los ha ganado entre los años 2018 y 2025 y dos de ellos los obtuvo de forma consecutiva.

Rodrigo Merón, quien ha sido el manager que ha llevado a este conjunto a los títulos en los años 2021, 2024 y 2025, se mantiene en el puesto y, con una base que ha sido fundamental para el éxito obtenido en los últimos torneos, la tropa coclesana buscará mantenerse en la cima y conseguir su tercer título seguido.

¿Terminará la sequía?

Panamá Metro es el máximo ganador de títulos en la categoría juvenil con 21. Sin embargo esas conquistas se van convirtiendo en un recuerdo cada vez más lejano.

Desde el año 2016, los 'Metrillos' no han podido sumar campeonatos, aunque estuvo cerca en los años 2022 y 2024 cuando perdió las finales de esos torneos ante Panamá Este y Coclé. Con este último no pudo sentenciar la serie final después de tener una ventaja de tres victorias.

Bajo el mando del experimentado entrenador José Murillo III, Panamá Metro espera terminar una sequía que va para 10 años y alcanzar la supremacía.

¿Darán la milla extra?

Los equipos de Herrera y Panamá Oeste han tenido buenas participaciones en los últimos seis años, incluso llegaron a coronarse campeones nacionales juveniles en los años 2020 y 2023, respectivamente.

En el certamen anterior se quedaron fuera del camino en instancias decisivas. Ambos conjuntos se cruzaron en la Ronda de Ocho en una serie donde los herreranos se impusieron en cinco partidos. Sin embargo ellos cayeron en las semifinales ante los coclesanos.

El 2026 podría ser el año en que uno de esos conjuntos mejore su actuación del certamen anterior y se imponga. Veremos si alguno lo logra.

¿Continuará el progreso?

Después de coronarse campeón en el 2019, Los Santos ha pasado por momentos difíciles que les han impedido brillar en los torneos nacionales juveniles siguientes. No obstante, en el 2025 dio muestras de avance con Concepción Rodríguez como nuevo mánager.

Luego de alcanzar el tercer lugar en la fase regular, Los Santos llegó a la Serie de Ocho donde le dominó Chiriquí que es el actual subcampeón de la categoría. Ahora Rodríguez retoma el puesto con la confianza de llevar a la tropa naranja y negro más lejos en el torneo.

Otro equipo que mostró un avance en el certamen juvenil de 2025 fue Bocas del Toro que, después de años de sinsabores, se metió en la Ronda de Ocho donde perdió su serie ante Panamá Metro.

Para el 2026, Bocas tendrá la guía del expelotero Adolfo Rivera quien tuvo una incursión exitosa en el rol de director al guiar al conjunto U23 de esa provincia a la conquista del campeonato nacional de esa categoría.

¿Podrán mejorar?

Equipos como Darién, Panamá Este, Colón, Veraguas y Chiriquí Occidente confían en mostrar una mejor imagen de la que presentaron en el pasado campeonato juvenil.

Con nuevas direcciones y deseos de superación, estos conjuntos esperan progresar y dar la pelea.

Rigoberto Catuy (Colón), Ulises Palacios (Darién), Sebastián Arroyo (Panamá Este) y José Murillo IV (Chiriquí Occidente) son algunos managers que asumen la tarea de poner en marcha los proyectos que podrían elevar a estos equipos en la pelota juvenil panameña.

Poco a poco se acerca el momento de que el grito de 'playball' se escuche en el territorio panameño. Cuando empiece la contienda y esta se desarrolle podremos tener las respuestas a estas interrogantes.