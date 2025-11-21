Béisbol Juvenil 2026 | Los 'beep beep' de Colón apuestan por volver a la gloria

El Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil lo disfrutarás EN VIVO por TVMAX a partir del 3 de enero.

Panamá/Los Correcaminos de Colón llegan al Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 con una mezcla de nostalgia, ambición y esperanza.

Han transcurrido 40 años desde que la provincia conquistó por última vez la Corona Juvenil, un recuerdo que se remonta a 1985, cuando aquel equipo colonense se convirtió en un verdadero trabuco que imponía respeto en cualquier estadio del país. Hoy, tras cuatro décadas de sequía, la consigna vuelve a resonar con fuerza: “Beep Beep, Colón”.

La travesía rumbo al torneo que inicia el 3 de enero de 2026 no ha sido sencilla. La Liga Provincial de Colón, bajo la presidencia de Cristóbal López, se ha mantenido firme en sus responsabilidades y ha brindado un respaldo total al conjunto juvenil. Ese compromiso institucional ha sido fundamental para sostener un proyecto que busca, de una vez por todas, devolverle a la provincia el protagonismo perdido.

El enfoque para esta temporada es claro: ganar. Para ello, se ha ejecutado una logística minuciosa que ha permitido al equipo foguearse con varias provincias, un esfuerzo que los dirigentes consideran digno de reconocimiento. La preparación no se ha limitado únicamente al campo de juego; también ha sido un proceso de disciplina, mentalidad y cohesión, tres factores clave para cualquier aspirante al título nacional.

De cara a la edición 2026, la liga tomó una decisión estratégica al nombrar al ex pelotero Rigo Catuy como nuevo manager de la selección juvenil. Su amplia trayectoria, liderazgo y conocimiento del juego fueron argumentos decisivos para confiarle las riendas del equipo. Catuy, quien vivió en carne propia la intensidad de los diamantes panameños, llega con la convicción de llevar a Colón a competir al máximo nivel.

“Estamos enfocados, ha sido un trabajo duro. Seguimos trabajando con una sola meta: llevar a Colón a lo más lejos que podamos esta campaña. Tenemos talento, un cuerpo de serpentineros de calidad y la ofensiva también dará su gran aporte”, expresó el estratega.

Y no es para menos. Para este año, Colón presentará varias novedades que fortalecen sus aspiraciones. El punto más sólido está en el pitcheo, encabezado por Charis Carranza, un infielder convertido en lanzador cuya recta supera las 90 millas por hora. A él se suman brazos con distintas virtudes: Frank Lobo (liderazgo), Abdel Vega (potencia), Ameth Montenegro (capacidad) y Agustín Barsallo, un prospecto llamado a brillar.

En el cuadro interior y los jardines también hay piezas clave. Geremi Ruiz defenderá la primera base, mientras que Humberto Periñan será el responsable de las paradas cortas. En los jardines destaca Anastacio Araúz, un líder natural y bateador esperado para aportar una ofensiva consistente. Detrás del plato estará el experimentado Josue Salazar, mientras que Edwin Iturriaga también figura como pieza fundamental del equipo.

El componente joven y electrizante se hará sentir con Jayden Brokamp, una de las nuevas joyas del cuadro interior. Su habilidad, manos rápidas y visión de juego lo convierten en uno de los talentos más prometedores del grupo. A su lado estará el internacional Edward Delgado, jardinero de gran proyección y otra figura destinada a marcar diferencia.

Con la temporada juvenil acercándose y el país entrando en ambiente beisbolero, Colón se prepara para dar el golpe sobre la mesa. El 2026 trae consigo la ilusión renovada y el inconfundible aroma de Su Majestad el Béisbol, un recordatorio de que cada generación merece soñar con ver a su equipo levantar la corona.

Los Correcaminos están listos. Y su grito vuelve a vibrar: Beep Beep, Colón.

Con infromación de Fedebeis.