EN VIVO Béisbol Mayor 2026| Herrera vs Panamá Oeste: partido de la jornada inaugural del campeonato nacional por TVMAX, TVN Pass y YouTube

Panamá/La fiesta comienza. El 83 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor está en marcha con una jornada de seis partidos. Uno de esos encuentros es el que protagonizan Herrera y Panamá Oeste, en el estadio Mariano Rivera de La Chorrera, y que puedes ver por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Las alineaciones han sido confirmadas y las presentamos a continuación.

Los herreranos afrontan este torneo con un equipo deseoso de dejar atrás los sinsabores de los últimos años. Bajo la dirección del manager Vicente Garibaldo procurarán mejorar lo realizado el año pasado donde no superaron la primera ronda.

Los 'Vaqueros' de Oeste se presentan con un conjunto dispuesto a competir. José Camarena deja la receptoría y asume el rol de dirigente de un elenco del 'West' que buscará coronarse en la categoría mayor por primera vez.

Sigue las acciones de este partido a través de este minuto a minuto. Además tendremos informes de los siguientes encuentros:

Bocas del Toro vs Panamá Metro (Estadio Rod Carew)

Los Santos vs Coclé (Estadio José Antonio Remón Cantera)

Chiriquí Occidente vs Darién (Estadio de Metetí)

Chiriquí vs Colón (Estadio Roberto Mariano Bula)

Esta tarde, Veraguas superó a Panamá Este, por 8 carreras a 0, en el estadio Rod Carew.

Sistema de competencia

Etapa regular

Juegan 12 equipos divididos en dos grupos (A y B) de seis conjuntos cada uno. Las agrupaciones están conformadas así:

Grupo A

Coclé

Colón

Darién

Panamá Este

Panamá Metro

Panamá Oeste

Grupo B

Bocas del Toro

Chiriquí

Herrera

Los Santos

Chiriquí Occidente

Veraguas

Los equipos juegan dos veces con los rivales de su grupo y una vez con los de la otra agrupación (lo que también se conoce como partidos interliga). Cada conjunto jugará 16 partidos en esta etapa.

Aquellos elencos que tengan los ocho mejores récords, independientemente al grupo que pertenezcan, avanzarán a la Ronda de Ocho.

Ronda de Ocho

Esta fase tiene una variación, en comparación al torneo anterior.

En la edición del año 2025 los ocho colectivos participantes jugaron todos contra todos a dos vueltas. Esta vez, la fase se desarrollará en series pactadas al ganador de tres de un límite de cinco juegos.

Las llaves en esta etapa serán: el primer sembrado contra el octavo; el cuarto ante el quinto. El segundo frente al séptimo y el tercero contra el sexto.

Semifinales y final

Los conjuntos ganadores de las series de la Ronda de Ocho jugarán las semifinales así: Ganador de 1vs 8 contra el triunfador de 4 vs 5. El vencedor de 2 vs 7 contra el ganador de 3 vs 6. Esas series se desarrollarán al ganador de cuatro de un límite de siete juegos.

Los equipos vencedores en las semifinales jugarán la final al ganador de cuatro de un límite de siete encuentros.