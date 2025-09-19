Mundial de Atletismo Tokio 2025| Gianna Woodruff coloca a Panamá en quinto puesto de 400 metros vallas

La panameña buscaba meterse en el podio del evento orbital que se realiza en la capital de Japón

Panamá/La atleta panameña Gianna Woodruff obtuvo el quinto lugar en la final de los 400 metros con vallas, rama femenina, del Mundial de Atletismo Tokio 2025.

Woodruff, quien corrió en el carril ocho, tuvo un buen cierre en la prueba lo que le permitió cruzar la meta y completar el recorrido 53.34 segundos.

Femke Bol, representante de Países Bajos, se adjudicó la medalla de oro, con un registro de 51.54 segundos. La estadounidense Jasmine Jones (52.08 segundos) y la eslovaca Emma Zapletalova (53.00 segundos) se quedaron con las preseas de plata y bronce, respectivamente.

Victoria con sabor a revancha

La neerlandesa Femke Bol conservó su título mundial de 400 metros vallas al vencer con un tiempo de 51 segundos y 54 centésimas, mejor marca mundial de esta temporada.

Le acompañaron en el podio la estadounidense Jasmine Jones (52.08) y la eslovaca Emma Zapletalova (53.00), mientras que la panameña Gianna Woodruff se quedó con el quinto puesto (53.34) después de haber sido la segunda mejor el miércoles en las semifinales.

Bol era la grandísima favorita al título en ausencia en esta prueba de la plusmarquista mundial y campeona olímpica, la estadounidense Sydney McLaughlin-Levrone, que centró al 100% sus esfuerzos en los 400 metros planos, donde el jueves fue la campeona con la segunda mejor marca de la historia.

Para la estrella oranje es su segundo título mundial en los 400 metros vallas y su segunda medalla en Tokio 2025, después de haber sido plata el pasado sábado con su país en el relevo 4x400 metros mixto.

Bol (25 años) dominó la final con su superioridad de costumbre, se puso por delante en la última curva y en la recta final fue aumentando su ventaja.

Se cobra así una revancha personal por la decepción de hace un año en París, cuando se quedó con una amarga medalla de bronce, después de que Anna Cockrell, cuarta en la final de este viernes, le privara de la plata en el tramo final.

Restitución en la rama masculina

Después de una primera descalificación nada más terminar la final, el estadounidense Rai Benjamin fue recalificado a continuación tras un recurso y fue confirmado como nuevo campeón mundial de 400 metros vallas, donde el brasileño Alison Dos Santos se quedó con la plata, este viernes en Tokio.

Durante unos instantes, el vallista paulista, segundo de la carrera con 46.84, fue ascendido a oro por esa descalificación, pero volvió luego al segundo lugar detrás de Benjamin, ganador en 46.52, y por delante del catarí Abderrahman Samba (47.06 bronce), mientras que el defensor del título, el noruego Karsten Warholm, fue la gran decepción con un quinto lugar (47.58).

"Estábamos sentados y Dos Santos dijo que los árbitros estaban examinando la carrera por una descalificación. Entonces pregunté si es que había pisado la línea o qué había ocurrido", contó Benjamin después de la carrera.

Su nombre figuró instantes después descalificado con la mención "Regla World Athletics TR22.6.3", referente a cuando una valla es derribada e impacta con otros atleta. Benjamin había tirado la última de sus vallas.

Finalmente su recurso prosperó unos minutos después y Benjamin pudo respirar aliviado, colocarse una corona y posar para los fotógrafos.