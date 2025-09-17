Mundial de Atletismo 2025| Panamá, con Gianna Woodruff, avanza a final de 400 metros vallas

La panameña tuvo una actuación destacada en las semifinales de esa prueba que forma parte del evento que se realiza en Tokio, Japón

Panamá/La atleta panameña Gianna Woodruff clasificó a la final de los 400 metros con vallas, rama femenina, del Mundial de Atletismo que se realiza en la ciudad de Tokio, Japón.

Woodruff obtuvo la clasificación al ganar el primer heat de las semifinales con un tiempo de 52.66 segundos. Este registro fue el segundo mejor de la etapa y solo fue superado por el de la neerlandesa Femke Bol, quien marcó 52.31 en el cronómetro.

La final de los 400 metros con vallas femeninos se llevará a cabo el viernes 19 de septiembre a las 7:27 a.m. (hora de Panamá)

Información en desarrollo