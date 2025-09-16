Fue un fin de semana lleno de emociones y adrenalina en el Gran Fodno Cycling Challenge 2025 celebrado en Boquete provincia de Chiriquí.

Panamá/La cuarta edición del Gran Fondo Cycling Challenge Reto Boquete coronó con éxito absoluto un fin de semana de adrenalina, esfuerzo y paisajes imponentes, atrayendo a cerca de 800 ciclistas de más de 12 nacionalidades que desafiaron las exigentes rutas de la región.

Bajo condiciones climáticas ideales que acompañaron a los pedalistas, el evento se desarrolló en un ambiente festivo y familiar, consolidándose como uno de los principales referentes del ciclismo de ruta en Centroamérica. “El frío y el clima nos ayudaron bastante a no cansarnos mucho. Es una ruta que recomiendo para el otro año cuando la vayan a hacer”, destacó uno de los participantes.

La vocación internacional del evento quedó demostrada con la presencia de atletas provenientes de Puerto Rico, República Dominicana, Cuba, Estados Unidos, Alemania, Costa Rica, Venezuela, España, Colombia, entre otros. Una ciclista costarricense expresó: “Venimos de Costa Rica y… ¡lindísimo el recorrido! Un evento espectacular, con gente muy bonita, muy amable. Aquí estamos y gracias a Dios todo nos fue bien”.

La jornada, que inició a las 6:30 de la mañana y se extendió hasta las 2:00 de la tarde, fue calificada como un “rotundo éxito” por los organizadores, superando todas las expectativas y demostrando que Panamá está posicionado para ofrecer turismo deportivo de alto nivel.

El ambiente al final de la prueba fue de satisfacción general. “Lo que se ha visto: participantes agradecidos, contentos, lo han disfrutado, lo han pasado en familia”, comentaron durante la espera para la premiación y el brindis de cierre, que puso el broche de oro a una mañana llena de deporte y superación.

Con información de Gabriela Gómez.